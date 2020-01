Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung von Schützenwall, Westring und Autobahn 215 in Kiel hat der Rettungsdienst am Sonntagnachmittag drei Personen ins Krankenhaus gebracht. Sie wurden leicht verletzt, als insgesamt vier Fahrzeuge ineinander fuhren. Das bestätigten Polizei und Feuerwehr.