Entscheidung bei Nacht: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Revisionsverhandlung um ein Diesel-Fahrverbot auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel am Mittwochabend abgeschlossen und sich zur Beratung zurückgezogen. Der Verkündungstermin wurde laut Gericht für Freitag um 10.30 Uhr angesetzt.