Von Michael Kluth

Es ist ein Hindernisparcours für Radfahrer am Theodor-Heuss-Ring in Kiel, seit die Luftfilteranlagen auf dem Radweg stehen. Die Deutsche Umwelthilfe nennt sie deshalb rechtswidrig. Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird das im Streit um ein Diesel-Fahrverbot eine Rolle spielen. Quelle: Ulf Dahl