Albrecht rückt vom Fahrverbot ab

Demnach setzt das Land darauf, auch mit Unterstützung von Absauganlagen die Schadstoffsituation auf der Kieler Stadtautobahn in den Griff zu bekommen. Helfen soll zudem eine Baustelle, die nach den Plänen der Stadt Kiel zwischen April und Ende September eine Fahrspur in Richtung Westen blockieren wird. „Mit diesem Plan können Schadstoffgrenzwerte eingehalten und ein Fahrverbot vermieden werden, sagte Albrecht am Freitagvormittag in Kiel.

„Ich freue mich, dass die vorgelegten Gutachter der Hersteller eine ausreichende Minderungsleistung von Absauganlagen in Aussicht stellen“, so der Minister. Allerdings muss die Stadt Kiel dem Plan noch zustimmen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer wird sich am Nachmittag zu dem Plan äußern.

Bei Problemen soll die Abfahrt zum Waldwiesenkreisel in Kiel gesperrt werden

Sollte der Einsatz von Absauganlagen zusammen mit den bereits umgesetzten Veränderungen am Theodor-Heuss-Ring aber nicht den erwarteten Effekt haben, würde nach dem Willen des Ministeriums ein Stufenplan greifen. Dieser sieht zunächst eine Sperrung der Ausfahrt Waldwiesenkreisel und danach eine Sperrung für Diesel-Fahrzeuge der Euro-Klasse 1-5 in Fahrtrichtung Westen ab September vor. „Die Stadt hat die Pflicht, die Einhaltung dieses Plans jederzeit zu überprüfen und umzusetzen“, sagte Albrecht.

Luftreinhalteplan für Kiel soll noch in diesem Monat wirksam werden

Nach den Vorstellungen des Ministeriums soll der neue Luftreinhalteplan zum 21. Januar 2020 in Kraft treten. Die Stadt Kiel müsste dafür bis zum 21. Januar ihr Einvernehmen erteilen.

Albrecht hatte im November noch mit Fahrverbot gedroht

Vor wenigen Wochen klang das noch anders. Ende November hatte Albrecht die Pläne der Stadt als unzureichend kritisiert und mit einem Fahrverbot für Diesel-Pkw der Klassen Euro 1 bis 5 in Fahrtrichtung Westen zwischen Lübscher Baum und Waldwiesenkreisel gedroht. "Alle bislang neu aufgebrachten Alternativmaßnahmen sind weder ausreichend wirksam noch hinreichend von der Stadt dargelegt worden", sagte Albrecht damals. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hatte sich über die öffentliche Kritik "irritiert und verwundert" gezeigt.

Das Umweltministerium hatte bislang die Baustelle, die nach Angaben der Stadt Kiel von April bis September eingerichtet werden soll, nicht in ihren Berechnungen berücksichtigt und einen Jahresmittelwert von rund 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft für das Jahr 2020 errechnet. Der zulässige Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm.

