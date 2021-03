Der Theodor-Heuss-Ring in Kiel wird vom kommenden Freitag, 26. März, um 22 Uhr bis zum folgenden Montag, 29. März, um 4 Uhr in Fahrtrichtung Eckernförde von der Ausfahrt Ostring an gesperrt. Grund sind Asphaltierungsarbeiten auf der Friesenbrücke.