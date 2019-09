Feuer im Klima-Camp von Fridays For Future in Kiel: Am späten Dienstagabend wurde ein Banner auf der Veranstaltungsfläche am Anna-Pogwisch-Platz in Brand gesetzt. Die Organisatoren des Klima-Camps sprechen von einem rechtsmotivierten Angriff, der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.