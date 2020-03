Kiel

Noch gegen 12 Uhr war die Feuerwehr in der Geschwister-Scholl-Straße in Gaarden-Ost im Einsatz: Dort war ein Baum auf mehrere Autos geschlagen, wie die Regionalleitstelle berichtete. Auch an einigen anderen Ecken der Stadt waren verursachte "Gisela" größere Probleme.

Böen in Orkanstärke auch in Kiel

Vor allem Einsätze wegen umgekippter Bäume oder abgeknickter Äste beschäftigten dabei die Feuerwehr. Auch einige Dachziegel drohten oder stürzten bereits herab. Es handele sich nicht um eine Sonderlage, berichtete die Feuerwehr.

Doch der Sturm ließ gegen Mittag zumindest noch nicht nach. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Kiel bis 13 Uhr vor Böen in Orkanstärke, bis 16 Uhr soll der Sturm insgesamt anhalten.

