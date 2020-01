Rund 1000 Bauern haben am Freitag in Kiel für ihre Interessen demonstriert. Sie kamen nach Polizeiangaben mit etwa 800 Traktoren aus allen Teilen Schleswig-Holsteins in die Landeshauptstadt. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Plakaten sie Ihren Unmut über die Politik äußern.