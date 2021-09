Kiel

Die marode Tiefgarage am Europaplatz wird noch teurer als ohnehin schon befürchtet. Wie aus einem aktuellen Gutachten hervorgeht, beziffern sich die Kosten für die Instandsetzung auf circa 12,2 Millionen Euro. Hinzu kommt nach Schätzungen der Stadt noch eine siebenstellige Summe für die Sanierung oder Instandsetzung der technischen Anlagen wie zum Beispiel die Elektro- und Lüftungsanlage, Verkehrsleit- und Schrankensysteme sowie Brand- und Rauchschutzanlagen.

Die gravierenden baulichen Mängel der 1980 gebauten Tiefgarage sind bereits seit vier Jahren bekannt. Damals stellte ein Gutachten den Betrieb nur noch für fünf weitere Jahre in Aussicht, also bis 2022. Seitdem wurde das Bauwerk regelmäßig überwacht. Im März 2019 zeigte sich schließlich das gesamte Ausmaß, schon damals gab es die Befürchtung, eine Sanierung könne mehr als zwölf Millionen Euro kosten.

Schon seit vergangenem Jahr sind Teile der Tiefgarage am Europaplatz gesperrt. Die Betondecke muss an einigen Stellen sogar abgestützt werden. Quelle: Ulf Dahl

Ein Jahr später beauftragte die Ratsversammlung die Stadt, das brüchige Gebäude im Erbbaurecht zu verkaufen. Bislang ohne Erfolg. „Es gab ein ernsthaft interessiertes Unternehmen, das sich jedoch im August aus dem Projekt zurückgezogen hat“, teilte Stadtsprecher Arne Gloy auf Anfrage mit. Aktuell aber liefen noch Gespräche mit weiteren Interessenten.

Stadt Kiel will als letzte Option Machbarkeitsstudie für Tiefgarage am Europaplatz in Auftrag geben

Sollten diese ebenfalls scheitern, will die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie beauftragen. Auf deren Grundlage soll dann ein Verfahrensvorschlag zur weiteren Entwicklung der Tiefgarage am Europaplatz sowie des Umfeldes entwickelt werden. Welche Optionen in dieser Studie geprüft würden, ließ die Stadt auch auf Nachfrage offen.

Noch gut eine Woche bleibt die Tiefgarage am Europaplatz geöffnet: Parkhausaufsicht Bernd Hoffmann, 54, sperrt Ende September die Türen zu, ab Oktober braucht der Haustechniker einen neuen Job. Quelle: Ulf Dahl

Fest steht allerdings, dass die Tiefgarage ab dem 1. Oktober geschlossen ist. Die Sicherheit konnte bereits in den vergangenen Monaten nicht mehr für das gesamte Bauwerk gewährleistet werden: Die Tiefgarage, in der früher auf drei Geschossen 480 Parkplätze zur Verfügung standen, wurde seit Jahresanfang nur auf einer Ebene mit 150 und zuletzt nur noch mit 75 Stellplätzen betrieben. Bei Bauwerksuntersuchungen waren zuvor weitere Beschädigungen der Zwischengeschossdecken festgestellt und eine Lastreduktion empfohlen worden.

Vorübergehend weniger Parkplätze für Wunderino-Besucher

Weniger Parkplätze stehen somit auch für die Besucher der benachbarten Wunderino-Arena bereit. Die größere Sorge von Hallenchef Stefan Wolf lautete aber bereits 2019, dass der Vorplatz der Arena, der oberhalb der Tiefgarage liegt und für die Anlieferung vor Veranstaltungen zwingend nötig sei, im Falle eines Abrisses der Tiefgarage nicht mehr nutzbar wäre. „Kein Vorplatz – keine Veranstaltung“, diese Formulierung gelte nach wie vor, sagte Wolf. Der Mangel an Parkplätzen rund um die Arena werde sich spätestens im November entschärfen: Dann soll das Parkhaus neben der Arena mit 180 Parkplätzen fertiggestellt sein, berichtete Wolf.

Auch für den Vorplatz gibt es kurzfristig Entwarnung für die Betreiber der Wunderino-Arena: Die obere Decke der Tiefgarage, so attestiert es ein weiteres von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten, sei aktuell uneingeschränkt nutzbar – und somit auch die darüber liegende Fläche.

Auch Tiefgarage am Kieler Schloss macht Probleme

Die Tiefgarage am Europaplatz ist nicht die einzige, die der Stadt Kiel Probleme bereitet. Die unterirdische Parkfläche am Kieler Schloss ist seit Anfang September ebenfalls geschlossen. Die Stadt, die den Betrieb der Tiefgarage von der Kiel Concerts GmbH seit diesem Monat übernommen hat, stellt das Ticket- und Zufahrtssystem um: Was vorher von Servicepersonal vor Ort geregelt wurde, soll künftig technisch geschehen. Ursprünglich war geplant, diese Arbeiten bis Mitte Oktober abzuschließen. Doch nun stellt sich heraus: Wegen Lieferschwierigkeiten bei den Bauteilen für die elektronische Steuerung bleibt die Tiefgarage bis zur zweiten Novemberhälfte dicht.

Die Tiefgarage am Kieler Schloss ist noch bis in die zweite Novemberhälfte geschlossen. Quelle: Ulf Dahl

Ebenso sei auch in dieser Tiefgarage nach Angaben der Stadt ein Sanierungsbedarf erkannt worden. Dieser sei aber deutlich geringer als im Bauwerk am Europaplatz: Die Stadt schätzt die Kosten auf rund 200 000 Euro. Akuten Handlungsbedarf gebe es nicht, heißt es. „Die im Zuge einer späteren Sanierung vorzunehmenden Maßnahmen werden kontinuierlich ermittelt und untersucht“, teilte Stadtsprecher Gloy mit.

Kreuzfahrttouristen parken jetzt im ZOB-Parkhaus

In der 1964 erbauten Tiefgarage standen 173 Parkplätze auf zwei Ebenen zur Verfügung. Beliebt waren diese nicht nur bei Konzertbesuchern, sondern auch bei Kreuzfahrttouristen. Letztere nutzen seit der Schließung das neue Parkhaus am ZOB. Dieses, so Gloy, könne dank seiner überdurchschnittlichen Gesamtkapazitäten – 540 Stellplätze auf sechs Ebenen – sämtliche wegbrechenden Kapazitäten auffangen. Engpässe erwartet die Stadt deshalb keine.