Ungewöhnlicher Zwischenfall in der Tiefgarage der Sparkassen-Arena: Gegen 11.40 Uhr kollabierte dort am Sonntagmittag ein Autofahrer, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Wand. Die Feuerwehr befreite den Mann und brachte in in die Uni-Klinik.