Klar ist: Die 200 Fahrzeuge verändern bereits nach wenigen Tagen das Stadtbild. Besonders an Kreuzungen und den Zufahrten zur Innenstadt oder Richtung Universität sind die schwarzen Scooter mit der türkisen Markierung bei einem kleinen Rundgang allgegenwärtig.

Die Holtenauer Straße herunter fährt beispielsweise Dennis Meister. Der 22-jährige Soldat „muss schnell zur Bank“ und hat dafür sofort den Tier-Roller gegriffen. Der fahre sich super, und Meister ist bereits sicher, dass er auch weiter zu den Nutzern zählen wird. Einen Monat wohnt er noch in Kiel, dann zieht er nach Århus und will auch dort E-Scooter als neue Form der Mobilität mieten. Stört ihn, dass sie zum Teil wild geparkt werden? „Ist mir noch nicht aufgefallen. Sie stören mich bisher überhaupt nicht.“

Manche sind genervt von parkenden Scootern

Wie auch Meister sausen viele – vorwiegend junge – Leute in den ersten Tagen mit den 20 Kilometern pro Stunde schnellen Gefährten durch die Fördestadt. Die Buchung erfolgt per Smartphone-Anwendung, nach einer kurzen Anmeldung geht es los. Online lässt sich auch erkennen, wo die Scooter abgestellt sind.

Zum Beispiel vor einer beliebten Eisdiele im Knooper Weg: Hier steht der Roller nicht wirklich im Weg, der Bürgersteig ist extrem breit. Aber etwas verloren wirkt er doch. „Ich bin jetzt schon davon ge nervt“, sagt Gido Lukas im Vorbeigehen. Der 30-Jährige kritisiert das Scooter-Prinzip grundsätzlich: „Es sorgt dafür, dass die Leute fauler werden.“ In Kiel habe doch jeder ein Fahrrad, ergänzt Fany Lukas. „Kein Mensch braucht das“, sagt Gido Lukas.

Tier selbst ist begeistert Start in Kiel

Ganz anders sieht das naturgemäß Fabian Kaiser, Manager der Kieler Tier-Flotte: „Wir sind völlig begeistert“, sagt er nach dem ersten Wochenende. „Es hat alle Erwartungen übertroffen.“ Genaue Nutzerzahlen könne er noch nicht nennen, die werden derzeit noch ausgewertet. Aber er betont: „Kiel steht im Vergleich sehr gut da.“ Auch selbst sei Kaiser am Wochenende in der Stadt unterwegs gewesen, um Batterien zu wechseln. „Die Leute waren positiv neugierig, viele wollten die Funktionen erläutert bekommen.“ Norddeutsche Zurückhaltung habe er nicht gespürt.

Unsere Redaktion erreichen jedoch auch Beschwerden – darüber, dass die Scooter an Wegkreuzungen unglücklich abgestellt werden, im Weg stehen, Durchgänge verstopfen, oder – im schlimmsten Fall – in der Förde landen. Kaiser habe persönlich noch keine Kritik erhalten, sei aber im Gespräch mit den Behörden und warte auch ab, welche Beschwerden kämen. Sein eigener Eindruck ist anders: „Die Kieler haben bisher sehr vernünftig abgestellt.“ Zumindest in einem Rundgang an der Holtenauer Straße, der Universität und am Knooper Weg lässt sich das bestätigen. Hier stehen die Scooter am Montag nie mitten auf dem Weg, sondern entweder am Rand oder direkt neben Kieler Fahrradbügeln.

Störende Roller in Kiel können gemeldet werden

Auf den Scootern selbst steht aber auch eine Telefonnummer, über die das Unternehmen kontaktiert werden kann: „Beschwerden sollen so innerhalb von einer Stunde behoben werden“, formuliert Kaiser den Anspruch, den Tier tagsüber verfolgt.

Vier sogenannte Ranger sind in der Stadt unterwegs und tauschen die leeren Akkus gegen volle – dabei seien sie auch angehalten, schlecht parkende Scooter anders zu platzieren. Nachts könne es allerdings auch einmal etwas länger dauern, bis ein Scooter wieder beiseite geschafft ist, warb Kaiser um Verständnis.

Wie der weitere Verlauf der Tier-Scooter in Kiel ist, werden jetzt die kommenden Wochen zeigen. Stadt und auch die Polizei haben angekündigt, die Auswirkungen auf den Verkehr und eventuell die Unfallzahlen im Blick zu behalten. Nach drei Tagen sei das noch nicht möglich, hieß es gestern.

Was vielen Kielern am Herzen liegt, ist die Sauberkeit der Stadt. Das hat in anderen Städten nach einem Scooter-Start nicht immer geklappt. Dass die Tier-Roller gar nicht in Grünanlagen abgestellt werden, soll die App garantieren. Darin ist eine Parkverbotszone definiert, so Kaiser. Dass am ersten Wochenende ein Tier-Roller in der Förde gelandet ist, findet er bedauerlich, sagt aber auch: „Kiel ist eine Stadt am Wasser. Ein Fall ist aus unserer Sicht wenig.“

