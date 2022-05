Viele Tiere in den fünf Tiergehegen in Kiel haben bereits Nachwuchs zur Welt gebracht. Die Babys bei Wildschwein, Auerochse, Mufflon und Heidschnucken begeistern die Besucher in den frisch begrünten Naherholungsgebieten. Wir verraten Ihnen, wo welche Tiere geboren sind.