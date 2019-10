Feueralarm, Absperrband, Polizeiwagen: Nach Drohungen gegen Rathäuser in Köln, Bremen und München traf es am Donnerstag Kiel. Per E-Mail kündigte ein mutmaßlich rechtsextremer Absender eine Bombe an, die im Gebäude explodieren sollte. Trotz Evakuierung und Spürhunden gab es bald Entwarnung.