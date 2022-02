Kiel

Als Leiterin des Tierheims Uhlenkrog hatte sich Elisabeth Haase schon vor anderthalb Jahren verabschiedet und wirkte seitdem nur noch im Hintergrund als Stellvertreterin ihrer Nachfolgerin Katja Dubberstein. Doch weil sich der Tierschutzverein Kiel und Umgebung von dieser zwischenzeitlich im beiderseitigen Einvernehmen getrennt hat, ist die 66-Jährige nun zurück auf ihrem alten Posten. „Ich bleibe, bis wir eine neue Leitung gefunden und eingearbeitet haben“, sagt Elisabeth Haase. Es gebe viel zu tun. Zu den Hintergründen der Trennung möchte sich weder Katja Dubberstein noch der Tierschutzverein äußern.

Tierheim Uhlenkrog: Mit Corona kamen auch die Welpen

Durch die Pandemie sei es im Tierheim Uhlenkrog zwar ruhiger geworden, weil Interessenten jetzt einen Termin vereinbaren müssten. Doch hinter den Kulissen sei viel los: „In den Lockdowns war die Nachfrage nach Welpen und Junghunden sehr groß. Die Preise auf dem Tiermarkt haben sich verdreifacht. Das nahmen einige zum Anlass, Welpen ohne gültigen Tollwutschutz illegal von Osteuropa nach Deutschland zu bringen“, berichtet Haase.

Das schnelle Geld mit den Welpen, je nach Rasse werden bis zu 4000 Euro verlangt, bedeutet für die Tiere großes Leid. Und auch die Angst vor Tollwut in Deutschland wächst damit. Die Welpen kommen im Alter zwischen sechs bis zehn Wochen in Transportern oder im Kofferraum über die Grenze. „Dann werden die Hunde spätestens beim Tierarzt entdeckt, weil sie weder Ahnentafel noch gültigen Impfpass haben und müssen in Quarantäne“, erläutert die Interims-Leiterin. Diese dauert 30 Tage, wenn sie aus EU-Ländern stammen – ansonsten bis zu einem halben Jahr. Das bedeute für die Welpen, dass sie in dieser für sie prägenden Phase keine Sozialkontakte haben und auch nicht das lernen können, was für einen guten Start ins Hundeleben wichtig ist.

„Nicht umsonst spricht man von der Hunde-Mafia“

Für die Tierheime sind Welpen aus illegalem Handel eine große Herausforderung, wie beispielsweise die beiden Doggenmix-Hündinnen Hera und Taza aus Bulgarien, die über das Internet angeboten wurden. Tierschützer gaben sich bei der Übergabe als interessierte Käufer aus und brachten die beiden Hunde ins Kieler Tierheim. 30 Tage waren sie in Quarantäne und suchen nun ein neues Zuhause. Beide brauchen noch viel Aufmerksamkeit, Sicherheit und Erziehung. Zu den Händlern möchte sich Elisabeth Haase nicht äußern: „Nicht umsonst spricht man von der Hunde-Mafia.“

Weitere Gründe für Sicherstellungen sind die als „Animal Hoarding“ bezeichnete Tiersammel-Sucht, bei dem Menschen Tiere in einer großen Anzahl halten, sie aber nicht entsprechend versorgen. Misshandlungen durch Halter seien ein weiterer Faktor. „Das können Kleintiere sein, die im Käfig in ihrem eigenen Dreck sitzen, Hunde, die keinen Auslauf haben und verfetten oder Tiere mit gesundheitlichen Probleme, die der Halter nicht vom Tierarzt behandeln lässt“, erklärt Haase.

Das Veterinäramt stellt nur in schweren Fällen Tiere sicher

Ob aus Unwissenheit, falsch verstandener Tierliebe oder Ignoranz: Bevor ein Tier sichergestellt wird, muss schon einiges im Argen liegen. „Die Behörden sind bestrebt, die Tiere beim Halter zu lassen und erst einmal in einem angemessenen Zeitraum Änderungen einzufordern“, betont die Tierheim-Leiterin. Werde bei den Nachkontrollen aber festgestellt, dass sich nichts verändert hat, greife das Veterinäramt durch.

Die angehende Tierpflegerin Celaya Löptien mit einer der beiden Doggenmix-Hündinnen aus einer Sicherstellung. Quelle: Karina Dreyer

So sorgte im vergangenen Jahr der Fall des fast 16-jährigen Golden Retrievers Paul für großes Aufsehen, der erst beschlagnahmt und schließlich eingeschläfert wurde. „In diesem Fall bestand bereits Kontakt zwischen Behörden und Halter. Der völlig dehydrierte Hund wurde in einem lebensbedrohlichen Zustand aus dem Garten herausgeholt. Da war Gefahr im Verzug, weil die Halter nicht da waren“, erinnert sich Haase. Zehn Tage war Paul im Tierheim, wurde tierärztlich untersucht, begutachtet und versorgt: „Es waren immer Menschen bei ihm, er konnte draußen liegen und wurde mehrfach am Tag umgebettet, weil er nicht mehr alleine aufstehen konnte, bis er vom Tierarzt erlöst wurde.“

Der Fall des Retrievers Paul traf das Tierheim Uhlenkrog stark

Zweimal habe sie ähnliche Fälle gehabt. Da seien die Halter bei der Euthanasie aber anwesend gewesen, „so wie es ja auch sein soll“. Der Umgang mit Pauls Haltern habe sich schwierig gestaltet. „Wir sind auch in der Öffentlichkeit massiv angegriffen und bedroht werden. Die schlimmste Aussage war, dass auch die Mitarbeiter euthanasiert werden müssten“, berichtet Hasse. Das alles hätte die insgesamt 25 Mitarbeiter des Tierheims stark getroffen. Momentan liegt der Fall noch bei der Staatsanwaltschaft. Was hat das Team aus dieser Erfahrung gelernt? „Dass wir das Procedere hätten früher und transparenter in der Öffentlichkeit darstellen müssen“, lautet Haases Antwort.

Nun aber blickt sie freudig in die Zukunft. Denn momentan wird im Tierheim Uhlenkrug der Außenbereich für die Schildkröten gestaltet. Und sobald der Kampfmittelräumdienst auf einem Gelände der Bahn sein Okay gibt, entsteht dort in Kooperation mit der Stadt ein Taubenhaus.