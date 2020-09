Hans Joachim ist nervös. In seinem Zimmer im Katzenhaus des Tierheims Uhelenkrog in Kiel hat sich Mon Güttler mit einem Buch auf den Boden gesetzt und liest vor. Der Kater tigert derweil herum, schnuppert am Buch, stupst die Achtjährige an. Beide testen das neue Projekt „Kinder lesen Katzen vor“.