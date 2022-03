Kiel

Mit den Flüchtlingen aus der Ukraine kommen oftmals auch deren Haustiere mit nach Deutschland. „Da Haustiere Familienmitglieder sind, werden sie natürlich auch mitgenommen“, sagt Elisabeth Haase, Leiterin des Tierheims Uhlenkrog. Doch aufgrund der Tollwutgefahr gelten für sie bei der Einreise nach Deutschland strenge Vorschriften. Außerdem sind sie nicht in jeder Unterkunft erlaubt. Helfen sollen jetzt Tierpatenschaften, die die städtische Veterinärabteilung und das Tierheim vermitteln. Bisher sind sechs Hunde und eine Katze gemeldet worden.

„Die Familien haben von heute auf morgen alles verloren. Ihr Leben ist völlig auf den Kopf gestellt. Während die Männer in der Ukraine bleiben und kämpfen müssen, flüchten viele Frauen mit den Kindern und den Alten“, berichtet Haase. In einer solchen Situation wäre es schlimm, das geliebte Haustier zurückzulassen. Und so sieht man nun oft Bilder, auf denen Flüchtlinge beispielsweise ihre Katzen auf dem Arm tragen oder in einer Tasche untergebracht haben. „Für die Tiere ist diese Situation auch schlimm, weil sie das alles nicht verstehen und dann noch sehen, dass es ihren Menschen schlecht geht“, betont die Tierheimleiterin.

Haustiere von Flüchtlingen aus der Ukraine: Quarantäne wegen Tollwutgefahr

Das Problem bei der Einreise nach Deutschland: Die Ukraine ist ein Risikoland für Tollwut und es gibt dort kein wirksames Tollwut-Bekämpfungsprogramm. Hunden, Katzen und Frettchen, die Träger des Tollwutvirus sein können, stehen bei der Einreise daher unter besonderer Beobachtung. „Heimtiere dürfen aufgrund der EU-Verordnung Nr. 576/2013 nur im privaten Reiseverkehr in die EU einreisen, wenn sie wirksam gegen Tollwut geimpft sind, der Impferfolg frühestens 30 Tage nach der Impfung durch eine serologische Blutuntersuchung nachgewiesen und danach eine dreimonatige Wartezeit eingehalten wird“, heißt es von der Pressestelle der Stadt Kiel. Tiere, die jedoch einreisen, ohne die Gesundheitsanforderungen zu erfüllen, müssen bis dahin in Quarantäne untergebracht werden.

„Aus humanitären Gründen macht die EU für die Heimtiere aus der Ukraine Geflüchteter derzeit Ausnahmen, insbesondere bei der Verkürzung der Quarantänedauer. Es wird davon ausgegangen, dass diese als Gesellschaftstiere ein geringeres Risiko haben, tollwutinfiziert zu sein“, führt Arne Iversen vom Presseamt der Stadt aus. Haustiere, die die Geflüchteten mitbringen, müssen nach der Ankunft aktuell für drei Wochen in Quarantäne gehalten werden, sofern sie die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen. Die Ankunft der Tiere ist bei der Veterinärabteilung anzuzeigen. Dort wird ihr Gesundheitsstatus festgestellt und über die weiteren Maßnahmen entschieden.

Haustiere dürfen nicht mit in städtische Unterkünfte mitgenommen werden

Doch es gibt noch ein weiteres Problem: Haustiere dürfen nicht in städtische Unterkünfte mitgenommen werden. „Sofern private Unterkünfte bezogen werden, könnte es möglich sein, Heimtiere mitzubringen – vorausgesetzt, dass Tierhaltung dort grundsätzlich erlaubt ist, die Räumlichkeiten für die Tierhaltung in Isolation geeignet sind und es keine Kontakte zu anderen Tieren gibt“, erklärt Iversen.

So können Sie Tieren aus der Ukraine helfen Neben den organisatorischen Herausforderungen bringen die Tiere aus der Ukraine auch Kosten mit sich, beispielsweise für Untersuchungen beim Tierarzt, medizinische Betreuung oder Futter. Unter dem Stichwort „Ukraine“ kann man an das Tierheim spenden. Konto bei der Förde Sparkasse: IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 (Inh.: Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp.). „Sollte zum Ende der Hilfsaktion noch Geld vorhanden sein, werden wir diesen Betrag an den Deutschen Tierschutzbund weiterleiten, der ein eigenes Tierheim in Odessa unterhält“, sagt Tierheimleiterin Elisabeth Haase. Von Sachspenden bittet das Tierheim abzusehen, „die zu sortieren ist für uns sehr aufwendig und wir können über Geldspenden besser individuell unterstützen“. Nähere Informationen gibt es beim Tierheim Uhlenkrog unter Tel. 0176/55929276.

Die Anzahl der von Flüchtlingen mitgebrachten Tiere sei derzeit nicht vorhersehbar. Die Quarantäne könne im Tierheim oder in geeigneten privaten Quartieren erfolgen. Für beide Fälle werden Tierpaten gesucht. Das Tierheim Uhlenkrog organisiert die Vermittlung. „Wir haben einen Fragebogen für Pflegestellen und Suchende und versuchen so, die passenden Pärchen zu finden“, sagt Elisabeth Hasse. Wer ein oder mehrere Tiere in Pflege nimmt, die in Quarantäne müssen, darf keine eigenen Tiere besitzen und sollte einen eigenen Garten haben, weil Spaziergänge außerhalb des eigenen Grundstücks vorerst nicht möglich sind. Bei Katzen ist auch eine Wohnungshaltung ausreichend.

Kieler Tierheimleiterin: „Haustiere sind Familienmitglieder und ein Stück Heimat“

Für Geflüchtete, die ihre Haustiere nicht mit in die Unterkunft nehmen dürfen, „wäre wünschenswert, dass die Halter Kontakt zu ihrem Hund halten und mit ihnen spazieren gehen dürfen“, sagt sie. Dies sei für Mensch und Tier gleichermaßen wichtig. „Haustiere sind Familienmitglieder, zudem sind sie ein Stück Heimat, sorgen für Normalität und feste Strukturen, wenn man sich um sie kümmern kann“, konstatiert Elisabeth Haase.

Sie rät auch, sich die Übernahme einer Patenschaft gründlich zu überlegen, da „das für eine unbestimmte Zeit ganz viel Verantwortung ist, man sich zudem an das Tier gewöhnt und es wieder abgeben muss“. Und es wäre furchtbar für das Tier, wenn es nach kurzer Zeit wieder in eine fremde Umgebung müsste. „Die sind ja von der Flucht und den Ereignissen schon ganz durcheinander“, so Elisabeth Haase.

Zahlreiche Flüchtlinge können ihre Tiere auch nicht mitnehmen. Zum Beispiel, weil in den überfüllten Zügen oder Bussen kein Platz für Hunde oder Katzen ist. Hier bemühen sich viele Tierschützer um Hilfe. Auch für sie gilt, dass die verantwortliche Stelle immer das zuständige Veterinäramt am Ankunftsort ist. Es gibt zu diesem Thema auch ein Merkblatt in ukrainischer und russischer Sprache.