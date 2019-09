Tierquälerei in Kiel: Taube mit Ölfarbe angemalt

Kiel-Elmschenhagen - Tierquälerei in Kiel: Taube mit Ölfarbe angemalt Den bunten Vogel hielten die Finder zunächst für einen Papagei: In Kiel-Elmschenhagen wurde eine mit Ölfarben bemalte Taube gefunden. Für das Tierheim Uhlenkrog, in dem das Tier versorgt wird, ist es nicht der erste Fall dieser Art.

Von Thomas Eisenkrätzer

Diese bemalte Taube wurde am Dienstag, 24. September, in Kiel-Elmschenhagen gefudnen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Kiel. Quelle: Thomas Eisenkrätzer