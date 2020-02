Tierschützer erhöhen Druck gegen LPT

Kiel

Seit Oktober 2019 halten Bürger aus Schleswig-Holstein regelmäßig Mahnwachen vor dem Gut Löhndorf in Wankendorf ab und protestieren damit gegen die Tierversuche in dem dortigen Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT). Das Unternehmen gilt als eines der größten Auftragslabore in Deutschland.

Es hat seinen Sitz in Hamburg und betreibt außerdem Labore in Wankendorf und im niedersächsischen Mienenbüttel. Dort hatte die „Soko Tierschutz“ im vergangenen Jahr einen Informanten eingeschleust, nachdem Bürger auf Tierquälerei hingewiesen hatten.

Verdeckte Videos von Tierversuchen

Tatsächlich dokumentierte der Mitarbeiter in verstörenden Aufnahmen, wie Affen – in engen Gestellen fixiert – in Panik gegen die Versuche an ihnen kämpften und Hunde in ihrem Blut qualvoll verendeten. Die Veröffentlichungen lösten Bürgerproteste aus und riefen auch die Behörden auf den Plan.

Im November wurden alle drei Standorte von LPT durchsucht. Offenbar erhärteten sich dabei weitere Verdachtsmomente. In der Folge wurde zunächst dem Labor in Niedersachsen und dann auch der Zentrale in Hamburg untersagt, Tiere zu halten.

Kritik von Ärzten gegen Tierversuche

„Die tierschutzrechtliche Zuverlässigkeit des Betreibers ist aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen das Tierschutzgesetz sowie weiterer Verstöße gegen Dokumentations- und Genehmigungspflichten nicht mehr gegeben“, erklärte die Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.

„Fraglich ist natürlich, warum die Kontrollbehörden die offensichtlichen tierschutzrechtlichen Verstöße nicht schon längst bemerkt haben und sie erst durch die Undercover-Aufnahmen darauf aufmerksam wurden“, sagt Dr. Corina Gericke, Vizevorsitzende von „Ärzte gegen Tierversuche“.

Affen an Tierhändler verkauft

In Mienenbüttel seien alle Versuchshunde und -katzen in private Hände vermittelt worden. „Die Affen konnten jedoch nicht gerettet werden. Das LPT hatte sie bereits an einen Versuchstierhändler zurückgegeben.“

Das Hamburger Labor habe 2019 die Genehmigung erhalten, Tests an 46 800 Mäusen für das Botulinumtoxin-Präparat Neurobloc durchzuführen. „Bei diesem sogenannten LD50-Test wird Gruppen von Mäusen das Nervengift in die Bauchhöhle injiziert, um die Dosis zu ermitteln, bei der die Hälfte der Tiere stirbt. Der Todeskampf durch langsames Ersticken kann vier Tage dauern“, sagt Gericke.

Versuche mit Minischweinen

„Ärzte gegen Tierversuche“ kämpft seit Jahren gegen diese Versuche. Inzwischen sollen die drei wichtigsten Hersteller zum größten Teil auf tierversuchsfreie Testmethoden mit menschlichen Zellkulturen umgestellt haben.

LPT in Wankendorf hat früher ebenfalls Affen für Versuche gehalten – bis die Erlaubnis für Wildtierhaltung entzogen wurde. Andere Tiere dürfen aber weiter gehalten werden. Zurzeit sollen dies Ratten und Mäuse, Kaninchen, Meerschweinchen und 40 Minischweine sein.

Ermittlungen wegen Manipulation von Tests

Ob bei den Versuchen auch in Wankendorf gegen Tierschutzrichtlinien verstoßen wurde, ist nicht belegt. Die Kontrollen der Tierhaltung durch den Kreis Plön hatten keine Beanstandungen ergeben. Nach Strafanzeigen laufen aber auch gegen dieses Labor Ermittlungen.

Nach Angaben des Umweltministeriums geht es dabei um den Vorwurf der Manipulation von Testreihen. „Bisher hat es keinen Anhaltspunkt dafür gegeben, dass die Zuverlässigkeit der verantwortlichen Person in Wankendorf nicht gewährleistet ist. Das Prüfverfahren läuft aber noch“, erklärte der Sprecher des Umweltministeriums, Patrick Tiede.

Glyphosat-Studien auf Gut Löhndorf

Auslöser ist die Aussage einer ehemaligen LPT-Mitarbeiterin im ARD-Magazin Fakt, in Wankendorf sei auf Anweisung eine Medikamentenstudie verfälscht worden: Weil im Test zu viele Ratten verendet seien, habe man die Tests mit neuen Ratten und einer niedrigeren Dosierung wiederholt. Der Auftraggeber – ein Pharmakonzern – habe davon nichts wissen sollen, erklärte die Zeugin.

Währenddessen hat die „Soko Tierschutz“ nachgewiesen, dass LPT in Wankendorf auch für Glyphosat-Hersteller Studien erhoben hat. Diese Studien sollen eine wichtige Rolle bei der Wiederzulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels gespielt haben. Die „Soko Tierschutz“ und die Bürgerinitiative „Mahnwache LPT Gut Löhndorf“ fordern deshalb, alle LPT-Studien zu überprüfen und das Labor in Wankendorf zu schließen.

LPT reicht Klage ein

LPT sieht sich dagegen als Opfer einer beispiellosen Hetzkampagne. Ein Sprecher von LPT Hamburg teilte mit, dass man alle gesetzlichen Vorschriften insbesondere im Zusammenhang mit dem Tierwohl einhalte. Gegen das Tierhaltungsverbot in Niedrsachsen klagt LPT jetzt.

Hier demonstrieren die Tierschützer Die „Soko Tierschutz“ und die Bürgerinitiative „Mahnwache LPT Gut Löhndorf“ protestieren am morgigen Sonnabend vor dem Hauptbahnhof in Kiel. Ab 13 Uhr wird auf dem Platz der Matrosen über Tierversuche und Alternativen informiert. Ab 14 Uhr werden Robert Porzel von „Ärzte gegen Tierversuche“, Popeye von der Vox-Sendung „Harte Hunde“ und Friedrich Mülln von der „Soko Tierschutz“ sprechen. Um 15 Uhr startet die Demonstration über Ziegelteich, Exerzierplatz und Martensdamm zum Schlossgarten und dann über Bergstraße, Asmus-Bremer-Platz und Andreas-Gayk-Straße zurück zum Bahnhof. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Lesen Sie auch:

Protestaktion gegen Glyphosat-Tests

Hier sehen Sie Fotos einer Demonstration gegn LPT in Wankendorf

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier