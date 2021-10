Die Wohnungsnot ist auch in Kiel groß. Zwei junge Frauen ohne Bleibe aber haben Glück: Sie können jetzt in Projensdorf in zwei neue Minihäuser einziehen. Das Projekt von Stadtmission und Studentenwerk wird durch Spendengelder und die Unterstützung einiger Firmen auf die Beine gestellt.

Von Kristiane Backheuer