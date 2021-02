Kiel

Blumengeschäfte

Am Wochenende noch schnell in den Blumenladen um die Ecke, um ein paar rote Rosen für die Liebste zu kaufen, das geht natürlich nicht. Da stehen Sie vor verschlossenen Türen. Es sei denn, Sie haben sich vorher mit dem Geschäft in Verbindung gesetzt – per Telefon, Mail, WhatsApp oder Online. So lässt sich vorab der Blumenstrauß bestellen, entweder er wird gebracht oder man holt ihn zum vereinbarten Zeitpunkt ab. „Wir dürfen im Moment ja nur Click und Collect machen und werden am Wochenende Bestellungen annehmen und ausgeben“, erzählt Martina Beuttel, Inhaberin von Fleuralis in der Holtenauer Straße in Kiel. „Ich hatte immer gehofft, dass wir zum Valentinstag wieder öffnen dürfen, weil zu diesem Anlass viele Leute spontan kaufen – das fällt jetzt natürlich flach.“ Stattdessen sitzt sie am Telefon und versucht herauszufinden, was der Kunde möchte. „Das ist beratungsintensiv.“ Gefragt seien neben Rosen vor allem Frühlingsblüher Tulpen, Narzissen, Anemonen, Ranunkeln – alles in Rosarottönen. So schön wie in ihrem Laden ist das Distanzshopping natürlich nicht. „Blumenkauf ist sehr emotional“, weiß auch Beuttel, „die Blüten, die Farben, die Gerüche im Laden – das alles können wir im Moment leider nicht bieten".

Tankstellen

So verpönt es ist, an der Tanke Geschenke zu kaufen, manchmal ist es einfach die letzte Chance, noch schnell ein Mitbringsel zu organisieren. Danach sieht es dann allerdings oft auch aus: Chrysanthemen mit Schleierkraut in Cellophan. Das geht besser. Statt vom Großhandel lassen sich viele Tankstellen inzwischen von lokalen Blumenhändlern beliefern. Die Willer-Tankstellen auch. Pächterin Petra Dierk bezieht ihre Blumen von der Gärtnerei Kretschmer in Kiel und vom Blumenhaus Schmidt in Kronshagen. „Die Kunden kommen tatsächlich verstärkt am Valentinstag, aber auch an Ostern und Weihnachten, und gucken, was wir an Blumen haben – so verkaufen wir durchaus größere Mengen.“ Aus ihrer Sicht, sei es wichtig, Qualität anzubieten. In diesem Fall: Sträuße vom Floristen gebunden. „Denn das ist schon ein ganz anderer Anblick.“ Sie verzichtet nicht nur auf die Großhandel-Einheitsware, sondern auch auf Cellophan, ja sogar gänzlich auf Verpackung. Und da liegt der Unterschied zum Blumengeschäft. An der Tanke gibt es kein Hübsches Drumherum, sondern nur ein Stück Papier als Tropfschutz – „damit Klamotten und Auto nicht nass werden“. Die Verpackung sei nicht nötig, findet Dierk. „Das ist schließlich Convinience, dafür können Sie ihr Auto direkt vor der Tür parken.“

Blumenautomat

Zigaretten und Geld aus den Automaten, klar, aber Blumen? Sven Kolberger ist einer der wenigen im Land und der einzige in Kiel, der so einen Blumenautomaten hat – direkt vor seinem Geschäft in der Brunswiker Straße. In dem Edelstahlkasten befinden sich hinter Glasfenstern neun Fächer mit Blumensträußen. Wer vorbeikommt, kann spontan einen mitnehmen. „Das Teil ist Hightech, darin ist Elektronik mit EC-Bezahlung.“ Selbst bei Minustemperaturen bleiben die Blumen frisch, versichert der Florist. Denn sein Automat hat auch Heizung und Kühlung. Und das Gerät hält seinen Besitzer ständig auf dem Laufenden. "Ich habe eine App auf dem Handy. Wenn der fünfte Strauß verkauft ist, setze ich mich in Bewegung und fülle Sträuße nach." Wie man schon ahnt, ist Kolberger ein innovativer Florist mit vielen Ideen. „Am Rande der Legalität“ bietet er neben Click und Collect auch "Klopf und Collect" an. In seinem Schaufenster hat er etliche gebundene Sträuße, ausgezeichnet mit Preisen und Nummern. „Man kann klopfen und sagen, ich hätte gern Nummer acht, dann packen wir das ein, übergeben und kassieren an der Tür. Wir schießen eben aus allen Rohren, damit wir überlebensfähig bleiben.“ Der Valentinstag sei da ein besonders wichtiger Tag. „Gerade in diesem Jahr sind Blumen, die Vitamine für die Seele, ganz groß im Spiel.“

Fleurop

Stell Dir vor es ist Valentinstag und …. „keiner kommt - genau so ist es", vervollständigt Olaf Rumpf den Satz. Rumpf ist Inhaber des gleichnamigen Blumengeschäfts in der Projensdorfer Straße in Kiel. "Im letzten Jahr hatten wir den besten Valentinstag aller Zeiten." In diesem Jahr sieht es ziemlich mau aus. Rumpf ist zwar dem globalen Floristen-Netzwerk Fleurop angeschlossen. "Doch zum Valentinstag kommt über Fleurop bisher gar nichts an." Das wundert ihn aber nicht, "denn es wird eher spontan gekauft. Letztes Jahr als der Valentinstag auf einen Freitag fiel, stand um 13 Uhr, als die Männer Feierabend hatten, der Laden voll". Fleurop selbst wirbt hingegen für geplanten Kauf über die Organisation. "Wir sind ein globales Netzwerk von 5000 Floristen allein in Deutschland", erklärt Sprecherin Christine Veauthier. Fleurop wurde 1908 in Berlin gegründet mit der Idee, dass man nicht Blumen nicht mit der Post verschickt, sondern den Auftrag an ein anderes Geschäft am Wohnort des Empfängers zu vermittelt. "In Deutschland liefern wir alle sieben Sekunden einen Fleurop-Blumenstrauß aus. Zum Valentinstag sind es alle zwei Sekunden." Bei dem Kieler Olaf Rumpf kommt dieses Geschäft nicht an und er sieht es auch kritisch, es sei zwar besser als Versandhandel. Aber für einen Fleurop-Strauß, den er ausliefert, muss er 20 Prozent an Fleurop abgeben. "Direkt zu bestellen, ist besser."

Internet

Die Auswahl ist nirgends größer als im Netz. Blume 2000, FloraPrima, Blumando, Eurofloristik, 123 Blumenversand – Wer nach Blumen googelt, kriegt über 200 Millionen Treffer. Das Prinzip ist überall gleich: Die vielen bunten Sträuße tragen nicht nur prächtige Blüten, sondern meist auch stolze Preise, dazu gibt es Versandkosten in Höhe von knapp 5 bis 15 Euro. Zwar bleibt einem im Lockdown oft nichts anderes übrig, als im Internet zu shoppen. Das machen wir aber lieber nicht bei einem Internetriesen, sondern bei einem lokalen Anbieter. Damit unterstützen wir nicht nur die benachbarten Geschäfte, sondern sparen auch Geld. Und: Die Blumen sind nicht im Pappkarton verpackt, via Versandhandel tagelang unterwegs, womöglich bei Minustemperaturen im Transporter, sondern frisch vor Ort vom Floristen gebunden. Es lohnt sich also der Besuch im Internetshop aus der eigenen Gegend. Zum Beispiel den von Anne Pilahr. Sie ist Inhaberin des Geschäfts Fördeblüten in Kiel-Friedrichsort und hatte im Lockdown nur wenig Aufträge. Daher eröffnete sie kurz vor Weihnachten ihren Internetshop. Dafür fotografierte sie mehrere Sträuße, "mit Blumen, die im Großhandel immer verfügbar sind". Und kaum war der Shop online und ein Stapel Flyer verteilt, kam die erste Online-Kundschaft: "Das ist faszinierend, die Leute rufen an und wollen den Strauß Fröhlich oder den Strauß Ranunkel - wie abgebildet." Zum Valentinstag wird es natürlich anders sein. Kein Zweifel. Da wird der Strauß "Romantik" bestellt. Nur mit roten Rosen.