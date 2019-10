So klappt der Semesterstart in Kiel

Kiel

Wo melde ich meinen neuen Wohnsitz in Kiel an?

Wer nach Kiel zieht und hier seinen Erstwohnsitz hat, muss innerhalb von zwei Wochen bei der Meldebehörde vorstellig werden. Ein Termin kann online auf der Homepage der Stadt ausgemacht werden. Allerdings gibt es die nächsten freien Termine erst im Januar. Tipp: Wer nicht so lange warten möchte, kann jeden Morgen gegen 7 Uhr in den Online-Kalender schauen, ob tagesaktuell ein Termin freigeworden ist. Benötigt werden der Personalausweis, Mietvertrag sowie ein ausgefüllter Meldeschein und die Wohnungsgeberbestätigung, die auf der städtischen Homepage heruntergeladen werden können.

Wie finde ich einen Parkplatz für mein Auto ?

Wenn Studenten ein Auto mit nach Kiel bringen und einen Anwohnerparkschein benötigen, können sie diesen im Verwaltungszentrum Saarbrückenstraße beantragen. Ein Termin muss nicht vereinbart werden, vor Ort wird eine Nummer gezogen.

Wie komme ich an das Begrüßungsgeld?

Zugezogene Studenten haben in Kiel das Recht, Begrüßungsgeld über einmalig 100 Euro zu beantragen. Das kann parallel zur Anmeldung geschehen. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller seinen Wohnsitz frühestens drei Monate vor Studienbeginn nach Kiel verlegt hat und hier mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. Damit der Anspruch bestehen bleibt, muss er mindestens ein Jahr durchgehend in Kiel gemeldet sein, ansonsten kann die Stadt die 100 Euro zurückfordern. Um das Begrüßungsgeld zu beantragen, müssen die Studenten ihren Studienausweis und die Wohnungsgeberbestätigung vorzeigen und den Antrag auf Begrüßungsgeld abgeben.

Wer informiert mich zum Thema Bafög?

Um Bafög zu beantragen oder sich zu informieren, ist das Studentenwerk die richtige Anlaufstelle. Pauschal lässt sich nicht sagen, ob ein Bafög-Anspruch besteht. Verallgemeinert hängt dieser von zwei Faktoren ab: der Förderungsfähigkeit der Ausbildung und der Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen. Sämtliche Informationen und Anträge gibt es auf hier. Wichtig: Bafög-Empfänger können sich von den Rundfunkbeiträgen befreien lassen. Das gilt allerdings nur, solange sie nicht mit Leuten zusammenwohnen, die kein Bafög beziehen.

Wo feiere ich mit meinen neuen Freunden?

Um Kommilitonen kennenzulernen, bieten sich die zahlreichen Erstsemester- und Semesterstart-Feiern an. Im Max wird am 11. Oktober das Semester-Opening gefeiert, viele Fachschaften bieten außerdem Partys und Kennenlernfahrten an. An der Bergstraße haben die ganze Woche über mehrere Clubs in Wurfweite voneinander geöffnet. Am 14. Oktober werden die Erstsemester offiziell begrüßt. Von 9 bis 16 Uhr präsentieren sich im Audimax die Fachschaften, aber auch Vereinigungen und das Sportzentrum. Die einzelnen Fakultäten bieten auch – teils verpflichtende – Orientierungsveranstaltungen an.

Wer bietet mit einen Studentenjob?

Wer neben dem Studium die Zeit findet, kann pro Monat 450 Euro steuerfrei dazu verdienen. Auf dem gemeinsamen Kleinanzeigenmarkt bieten Asta und CAU eine Übersicht über freie Jobs. Ein vergleichbares Portal bieten auch die Kieler Nachrichten. Häufig lohnt es sich auch, direkt bei Gastronomen oder Geschäften vor Ort anzufragen, ob es Arbeit gibt.

Wie kann ich als Student in Kiel Geld sparen?

Es gibt kaum einen Studenten, der nicht auf das Geld achten muss. Der bange Blick gegen Monatsende auf den Kontostand gehört zum Leben dazu wie Fachschaftspartys, lange Nächte in der Bibliothek und Tiefkühlpizza. Mit Stephan Krukowska arbeitet beim Asta ein Job- und Lohnsteuerberater, der nicht nur bei rechtlichen Fragen hilft, sondern auch Spartipps erteilt. Mit dem Campus-Guide haben Krukowska und der Asta einen kostenlosen Ratgeber herausgegeben, der alle wichtigen Informationen beinhaltet.

So können beispielsweise Studienkosten abgesetzt werden. Das gilt, wenn das Studium direkt nach dem Abitur begonnen wird und somit eine Erstausbildung ist. Masterstudenten können bereits Studiengebühren und -reisen, Fachbücher, aber auch den Internet-Anschluss steuerlich absetzen. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet möglicherweise noch in diesem Jahr, ob die Regelung auch für Bachelor-Studenten eingeführt werden soll. Daher lohnt es sich, bei der Steuererklärung solche sogenannten Werbungskosten bereits einzureichen.

Auch Sharing oder Leih-Dienste für Autos oder Fahrräder helfen, Geld zu sparen.

Wo bekomme ich in Kiel Studentenrabatt?

Mit dem Studentenausweis bekommen Studenten bei vielen Unternehmen Rabatte. In Kiel gibt es in fast allen Kultureinrichtungen Ermäßigungen, aber auch in Sportvereinen, Restaurants, Clubs oder bei den Kieler Nachrichten. Auch hier gilt: Immer direkt vor Ort fragen!

