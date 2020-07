Kiel

Wie man mit Aufregung vor der Einschulung umgehen kann, wann man gemeinsam den Ranzen packt oder wie der künftige Erstklässler den Schulweg lernt: Drei Kieler Experten geben Tipps, was man machen kann, um sein Kind und sich auf den neuen Lebensabschnitt Schule vorzubereiten.

Eine morgendliche Routine etablieren

Zur Schule zu gehen bedeutet, pünktlich im Unterricht zu sein – und der beginnt vielleicht etwas eher als zuvor die Kita. „Man sollte nicht erst am Tag der Einschulung das erste Mal früh aufstehen“, sagt Sebastian Möller-Dreischer, Professor für Kindheitspädagogik an der Fachhochschule Kiel. Stattdessen würden sich die letzten ein, zwei Ferienwochen dazu eigenen, den neuen Rhythmus einzuüben. Dabei müsse es für Frühstück und anziehen genug Zeit geben. „Die Eltern sollten geduldig sein und wenn das Kind morgens nicht alles schafft, am nächsten Tag ein paar Minuten eher aufstehen“, so Möller-Dreischer.

Zudem ist es empfehlenswert einen zeitlichen Puffer einzuplanen, damit es am Morgen nicht stressig wird, rät Diplom-Psychologin Annette Heberlein von der Erziehungsberatung der Stadt Kiel.

Anzeige

Lesen Sie auch: Einschulung für den 12. August 2020 geplant

Weitere KN+ Artikel

Der Weg zur Schule will gelernt sein

Die Ferien vor der Einschulung lassen sich gut nutzen, den neuen Schulweg zu üben. Denn es gilt: Nach Möglichkeit sollte das Kind zu Fuß gehen. „So kann es schon etwas Energie loswerden“, sagt Heberlein.

Damit die Route am ersten Schultag sitzt, sollte man sie mehrfach zusammen ablaufen. „Der Schulweg sollte sicher und klar sein, so kann man etwa gemeinsam schauen, an welchen Stellen man die Straße überqueren kann“, sagt Schrader. Dafür könne man die Strecke erst gemeinsam ablaufen, später könnten die Eltern dann etwa auf der anderen Straßenseite gehen.

Ein Arbeitsplatz hilft bei den Hausaufgaben

Damit es auch mit den Hausaufgaben klappt, empfiehlt sich ein ruhiger, ablenkungsarmer Arbeitsplatz. „Schreibtisch und Stuhl sollte man Zuhause bereit haben“, so Schrader. Zudem sei es gut, zu überlegen, wie der Nachwuchs seine Schulmaterialien strukturiert aufbewahren könne. „Dazu eignet sich ein Schuber oder ein Regal in Schreibtischnähe.“

Habe das Kind am Nachmittag Motivationsprobleme, sei es hilfreich, die Arbeitsphasen überschaubar aufzuteilen, so Möller-Dreischer. „Außerdem kann man das Kind nach Ende der Hausaufgaben etwa mit einer gemeinsamen Aktivität belohnen.“

Lesen Sie auch: Viele Kinder werden ohne Untersuchung eingeschult

Erste Schulmaterialien schon im Haus haben

Ein Punkt, der vor allem Eltern Stress erspart: Erste Schulmaterialien bereits im Haus haben. „Es ist gut schon ein paar Hefte, einen Zeichenblock oder auch Anspitzer und Radiergummi da zu haben“, sagt Schrader. Selbst, wenn es dann später doch ein bestimmtes Heft sein müsse, brauche man die Materialen im Laufe der Zeit auf.

Corona-Maßnahmen thematisieren

Auch wenn nach den Sommerferien ein möglichst normales Schuljahr starten soll, werden Corona-Regeln wohl weiter den Alltag prägen, auch der Kinder. „Man kann vor Schulbeginn nochmal die Husten- und Niesetikette besprechen oder auch thematisieren, wie man vermeiden kann, sich ins Gesicht zu fassen“, so Möller-Dreischer. Gleiches gelte auch für andere Verhaltensregeln wie das Abstandsgebot.

Lesen Sie auch: Sprüche und Glückwünsche zum ersten Schultag

Abschied von der Kita

Für manches Kind wird der Abschied im Kindergarten aufgrund der Corona-Maßnahmen in diesem Jahr etwas anders ausgefallen sein als geplant. „Wenn sich das Kind nicht richtig aus der Kita verabschieden konnte, sich aber vielleicht von den anderen Kindern oder der Lieblingserzieherin verabschieden möchte, kann man vorschlagen, dass es ein Bild malt oder man gemeinsam einen Brief schreibt“, so Möller-Dreischer.

Aufregung kann man besprechen

Wenn der baldige Erstklässler in den Tagen vor der Einschulung sehr aufgeregt ist, sollte man ihm genug Raum geben, darüber zu sprechen. „Man kann darüber reden, wen das Kind in der Klasse vielleicht schon kennt oder erklären, dass auch alle anderen – vermutlich sogar die Lehrer – ein wenig nervös sind“, sagt Heberlein. Es könne auch helfen, sich Bücher zum Thema Einschulung anzuschauen. „Da wird die Aufregung der Kinder oft anschaulich dargestellt.“

Kein Stress am Tag der Einschulung

Wie im späteren Schulalltag, helfe es auch am Tag der Einschulung, gut vorbereitet zu sein, sagt Schrader. „Wenn man nach der Feier in der Schule noch ein gemeinsames Essen mit der Verwandtschaft geplant hat, sollte dafür so viel wie möglich vorher erledigt sein.“ Denn so lasse sich Stress vermeiden. Auch sei es empfehlenswert, schon relativ früh Erinnerungsfotos zu schießen, wenn das Kind noch gut gelaunt sei.

Auch, wenn in den ersten Tagen und Wochen des ersten Schuljahres bei Erwachsenen und Nachwuchs vielleicht noch etwas Unsicherheit herrscht: „Insgesamt sollten die Eltern ihren Kindern Vertrauen schenken, dass sie den neuen Lebensabschnitt gut bewältigen werden“, sagt Schrader. „Selbst, wenn es am Anfang noch etwas holperig läuft.“

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.