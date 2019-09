Kiel

Jetzt folgen die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten mit Vollsperrung.

Das Tiefbauamt hat einen genau getakteten Plan, um die Auswirkungen für die Anlieger so gering wie möglich zu halten. Die Arbeiter sind in zwei Abschnitten jeweils an mehreren Tagen im Einsatz. Es wird immer nur in einem Bereich gearbeitet, der andere Bereich ist dann befahrbar.

Der Abschnitt des östlichen Tiroler Rings zwischen Wiener Allee und Klagenfurter Weg ist am Mittwoch, 2. Oktober, wegen der Fräsarbeiten voll gesperrt. Ebenso voll gesperrt ist der Abschnitt während der Asphaltierung vom 7. Oktober bis zum Morgen des 8. Oktobers. In diesen Zeiten werden die Salzburger Straße und der Linzer Weg an den Einmündungen des Tiroler Rings zu Sackgassen. Eine Umleitung erfolgt über Grazer Straße / Salzburger Straße / Klagenfurter Weg.

Asphaltierung am 8. und 9. Oktober

Im zweiten Bereich zwischen Klagenfurter Weg und Salzburger Straße ist der östliche Tiroler Ring am Freitag, 4. Oktober, voll gesperrt, damit die alte Fahrbahndecke abgefräst werden kann. Die Asphaltierung erfolgt unter Vollsperrung dann vom 8. bis 9. Oktober morgens.

Anschließend gibt es vom 9. bis 11. Oktober Nacharbeiten an der Straße. Wie bei den Vorarbeiten wandert die Baustelle und der Verkehr kann im Wechsel daran vorbeigeführt werden. In dem Bereich, in dem gerade gearbeitet wird, gilt tagsüber Halteverbot.

Keine Arbeiten am Tag der deutschen Einheit

Am Feiertag 3. Oktober sowie am Wochenende 5. und 6. Oktober finden keine Arbeiten statt. In dieser Zeit können die Bereiche befahren werden.

