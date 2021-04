Die Ära des Tirpitzhafens in Kiel steht vor dem Ende. Die Bundeswehr wird den größten deutschen Marinehafen an der Ostseeküste noch in diesem Frühjahr in "Marinestützpunkt Kiel-Wik" umtaufen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den neuen Namens-Vorschlag gebilligt.