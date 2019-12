Experte geht der Havarie auf den Grund

Kiel

Der Mythos rund um den berühmtesten Schiffsuntergang der Welt hat offenbar nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Schon kurz nach Ankündigung des "Titanic-Dinners" am 29. Februar 2020 im Kieler Yacht Club waren sämtliche Tickets vergriffen.

Jetzt gibt es am Tag zuvor (28. Februar) einen Zusatztermin für diese Kombination aus der weitgehend original nachgekochten „Henkersmahlzeit“ des letzten "Titanic-Dinners" und leicht verdaulichen „Zwischengängen“ in Form locker erzählter historischer Fakten.

Experte schlüpft in die Rolle des Conferenciers im Frack

In die Rolle des vornehmen Conferenciers, der ebenso eloquent wie detailkundig eine Geschichte nach der anderen über Passagiere und das damals größte Schiff der Welt nur so aus dem Frackärmel zu schütteln scheint, schlüpft ein ausgewiesener Experte: Denn Malte Fiebing-Petersen ist nicht nur seit 2007 Vorsitzender des Deutschen "Titanic"-Vereins. Der studierte Historiker und Schulleiter widmet seit mehr als 20 Jahren den Großteil seiner Freizeit der "Titanic"-Forschung.

Das sehen Besucher sofort, wenn sie ins Arbeitszimmer seiner Hauses in Schwedeneck blicken. Denn am fast zwei Meter langen Schiffsmodell der "Titanic" mitten im Raum kommt keiner vorbei.

Ein Stück Hollywood in Schwedeneck

In den Regalen: 350 Bücher, mehr als 80 Aktenordner voller Dokumente, Geschirr, Original-Requisiten aus dem Hollywood-Blockbuster (1997) wie eine Rettungsweste oder eine von insgesamt vier Kapitänsmützen.

Alles hat mit der "Titanic" zu tun, mit der sagenumwobenen Geschichte des Schiffs, seiner Passagiere, seines Untergangs – und mit der damit verknüpften Kernfrage: Was ist Legende? Was historisch belegte Wahrheit?

Mit einem Schiffsmodell ging alles los

Seit ihn die "Titanic"-Leidenschaft am 19. April 1994, seinem zehnten Geburtstag, packte, geht Fiebing-Petersen diesen Fragen auf den Grund. Auf dem Gabentisch lag damals ein "Titanic"-Modell sowie ein Buch mit gut recherchierten Geschichten und Fakten zum Untergang.

Dann bedurfte es noch zweier weiterer Anlässe, bis sich im Kopf des Jungen fast alles nur noch um dieses Jahrhundert-Ereignis drehen sollte: die große "Titanic"-Ausstellung in der Hamburger Speicherstadt (1995) und den „Titanic“-Welterfolg von James Cameron aus Hollywoods Traumfabrik (1997).

Plötzlich meldete sich ein Weltstar am Telefon

„23-mal nacheinander habe ich den Film damals in meiner Heimatstadt Göppingen geschaut, irgendwann musste ich gar keinen Eintritt mehr fürs Kino zahlen“, erinnert sich Fiebing-Petersen schmunzelnd. Was der damals 13-Jährige natürlich nicht ahnen konnte: Dass Blockbuster-Regisseur James Cameron ihn eines Tages zu Hause anrufen und später sogar persönlich in Belfast bei einer Museumseinweihung treffen sollte. Das wiederum hatte mit Fiebing-Petersens akribischer Forschungsarbeit zu tun.

Denn in seinem 2012 auch in den USA veröffentlichten Buch über eine propagandistisch stark gefärbte "Titanic"-Verfilmung aus dem Jahr 1943 konnte Fiebing-Petersen anhand von acht Handlungsparallelen in beiden Filmen nachweisen: Cameron musste die nach wie vor kaum öffentlich beachtete Nazi-Produktion gekannt und in Teilen für seinen Film verwendet haben.

Was der Regie-Weltstar auch offen einräumte, als er sich kurz nach Erscheinen des Buches aus Kalifornien beim Buchautor nach dessen Rechercheergebnissen erkundigte. „Fast eine Stunde habe ich mit James Cameron über die 'Titanic' und seine Verfilmung geplaudert. Großartig und unvergesslich.“

Im Sommer wird die deutsche "Titanic" gehoben

Im Sommer 2020 erwartet den 35-Jährigen noch ein Abenteuer: die Hebung der deutschen Mini-"Titanic" aus dem Scharmützelsee bei Berlin. Dort entstanden 1943 die Trickfilmsequenzen der Nazi-"Titanic"-Verfilmung. „Teile des rund acht Meter langen Schiffsmodells mit Alu-Rumpf sowie die Unterwasserschienen für die Simulation des Sinkvorgangs müssten noch zu finden sein“, glaubt Fiebing-Petersen.

Voraussichtlich begleitet wird die Bergung von einem Filmteam des ZDF. Im Rahmen der Terra-X-Reihe sei die Produktion eines Dokumentarfilms über die Aktion einschließlich der historischen Hintergründe zur Entstehung der von Goebbels beauftragten "Titanic"-Produktion geplant. Auch deren Geschichte könnte natürlich locker einen ganzen Dinner-Abend füllen. Oder besser: gleich eine ganze Vortragsreihe.

Letztes Dinner mit Stil und Fünf-Gänge-Menü

Tickets für die Zusatzveranstaltung „Das letzte Dinner auf der Titanic“ am Freitag, 28. Februar 2020, im KYC kosten 85 Euro pro Person. Im Preis enthalten ist ein Fünf-Gänge-Menü, ein Glas Sekt und Mineralwasser. Beginn ist um 19 Uhr, Veranstaltungsende etwa 23 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich bei Kiel-Marketing, Infos und Buchung unter diesem Link.

Aus den 14 Original-Gängen des letzten „Titanic“-Dinners wählten die Veranstalter fünf aus, die den heutigen Geschmacksvorstellungen noch entsprechen: zum Beispiel gratinierte französische Zwiebelsuppe mit Oban Single Malt Whisky, gegrillte Riesengarnele auf Zuckererbsenpüree oder ein Rinderfilet Wellington. Fleischlose Speisen erhalten Vegetarier, wenn sie das bei ihrer Anmeldung angeben.

Festliche Kleidung empfehlen die Veranstalter ausdrücklich, gerne im Stil der damaligen Zeit. Geplant ist auch eine Fotowand, vor der sich Gäste ablichten lassen können.

