Im Zeichen von Corona wird die Kieler Ratsversammlung am Donnerstag so kurz wie möglich gehalten. Der wiedergewählte Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) wird für seine zweite Amtszeit vereidigt, verzichtet aber auf die dazu geplante Ansprache. Außerdem wurde bekannt, dass die Kieler Woche ihre Feuerwerke verkleinern will.