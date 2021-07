Kiel

Als die Mutter am 8. Dezember aus der Tagespflege im Lotti-Huber-Haus wieder zurück nach Hause gebracht wurde, soll sie ihre Tochter dort bereits erwartet haben. Sie habe sie in die Elmschenhagener Wohnung gezerrt, zu Boden gebracht und erstickt, schilderte Staatsanwältin Gesine Ohst den angenommenen Tathergang und warf ihr Totschlag vor.

Muss Angeklagte aus Kiel dauerhaft in eine psychiatrische Fachklinik?

Weil die Staatsanwaltschaft davon ausgehe, dass die Beschuldigte schuldunfähig sei, habe man ein Sicherungsverfahren eröffnet, erklärte der Vorsitzende Richter Jörg Brommann zum Prozessbeginn am Mittwoch. In dem Verfahren gehe es nicht um eine Anklage, sondern um den Antrag auf dauerhafte Unterbringung der Beschuldigten in einer psychiatrischen Fachklinik. Dort ist sie bereits jetzt untergebracht.

Die 54-jährige Beschuldigte wurde in Handschellen in den Schwurgerichtssaal geführt. Knapp 1,70 Meter groß, schlank, wirkte sie fast abwesend, als sie neben ihrem Verteidiger Platz nahm. Sie war deutlich vom Leben gezeichnet und kippelte mit dem Stuhl. Ihr Anwalt Axel Höper merkte gleich zu Prozessbeginn an, dass sie die Belehrung durch das Gericht nicht verstehe und auch er nicht zu ihr durchdringen könne.

Tochter zieht ihre Mutter in die Wohnung und tötet sie

„Meine Aufgabe war es, die Frau vom Lotti-Huber-Haus mit dem Auto nach Hause zu fahren“, schilderte der erste Zeuge. Er habe sie in den 6. Stock begleitet. „Die Wohnungstür war offen, und die Tochter stand da mit Bier und Zigarette in der Hand.“ Sie habe aggressiv gewirkt und ihre Mutter Angst gehabt. „Was machst Du hier?“, habe die Mutter gefragt, bevor sie ihre Tochter in die Wohnung zog und die Tür zuschlug.

„Ich habe geklopft, aber niemand hat geöffnet“, erinnerte sich der Mann. Dann habe er Hilferufe gehört. „Ich war schockiert, ich wusste nicht, was passiert ist.“ Als Nachbarn nicht auf Klingeln reagierten, habe er erst seine Chefin, dann die Polizei angerufen. Die sei kurze Zeit später eingetroffen.

Täterin wirkte wirr und war alkoholisiert oder stand unter Drogeneinfluss

„Als wir in die Wohnung kamen, war die Tür offen und die Mutter lag auf dem Rücken im Wohnzimmer, die Tochter saß auf der Couch“, schilderte ein Polizist die Situation. „Die Mutter hatte eine blutende Wunde am Kopf, Puls und Atmung waren noch vorhanden, aber sie konnte nicht reden.“ Die rote Jacke sei so über den Kopf gezogen worden, dass diese beide Arme umschloss.

„Als nach kurzer Zeit die Vitalzeichen aussetzten, habe ich mit der Reanimation begonnen“, sagte der 32-Jährige. Rettungskräfte hätten übernommen, am Ende aber erfolglos. „Ich habe sie umgebracht“, soll die Tochter auf die Frage, ob sie wisse, was sie getan habe, geantwortet haben. Ob der Notarzt oder sein Kollege die Frage gestellt hat, konnte der Polizist nicht erinnern.

Die Kripobeamten, die sie am Tatabend vernommen haben, sagten beide, dass die Beschuldigte wirr wirkte und alkoholisiert war oder unter Drogeneinfluss stand. Ohne Zusammenhang habe sie gesagt: „Ich wollte sie ersticken, und dann kam die Polizei.“ Sie habe immer wieder von Betreuer und Versicherung geredet, dass sie jetzt ihre Ruhe habe und eine Heldin sei, und ob sie jetzt in die Zeitung komme.

54-Jährige macht Mutter für Tod des Bruders und Vaters verantwortlich

Vom Drogenkonsum der Tochter berichtete auch die Pflegehelferin der dementen Mutter. „Sie hat erzählt, dass sie dreimal am Tag Heroin nimmt, sprach aber immer wieder auch von Entzug.“ Das Mutter-Tochter-Verhältnis sei „ambivalent“ gewesen. „Was soll bloß aus dir werden, wenn ich nicht mehr bin“, habe die Mutter oft gefragt.

Nahezu teilnahmslos reagierte die Beschuldigte auf die Nachricht, dass ihr Freund, von dem sie selbst als Verlobten spricht, kurz vor der Verhandlung verstorben sei. Brommann verlas deshalb das Vernehmungsprotokoll der Polizei. Laut des Freundes soll die 54-Jährige an Psychosen und paranoider Schizophrenie leiden und ohne ihre Medikamente öfter aggressiv reagieren. Sie habe die Mutter für eine Mörderin gehalten vom kleinen Bruder, der mit drei Jahren ertrunken sei, und vom Vater, der an einem Schlaganfall gestorben sei.

Am Donnerstag wird die Verhandlung fortgesetzt. Am kommenden Montag wird das Gutachten eines Psychiaters erwartet, das mehr Aufschluss über die Frage der Schuldfähigkeit geben soll.