Im Fall einer 54-jährigen Kielerin, die ihre pflegebedürftige Mutter (83) getötet haben soll, ist am Mittwoch das Urteil ergangen: Die Tochter wird dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das Motiv der Kielerin für die Tat bleibt bis zum Schluss rätselhaft.

Einweisung in Fachklinik

Einweisung in Fachklinik - Hat die Tochter ihre Mutter wegen eines Brautkleides getötet?

Einweisung in Fachklinik - Hat die Tochter ihre Mutter wegen eines Brautkleides getötet?

Von Sven Janssen