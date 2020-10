Bis 2019 war Dieter M. (72) als Augenoptikermeister in Kiel selbstständig. Inzwischen lebt er in einem Pflegeheim von der Außenwelt weitgehend isoliert. Maximal zwei Stunden pro Woche ist ihm Kontakt zu Angehörigen möglich. In einem offenen Brief erhebt seine Tochter schwere Vorwürfe gegen das Heim.