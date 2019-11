Der Tod der Kadettin Jenny Böken auf dem Segelschulschiff "Gorch Fock" im Jahre 2008 kann noch lange nicht zu den Akten gelegt werden. Nachdem die Staatsanwaltschaft Kiel ihre Ermittlungen in dem Fall wieder eingestellt hat, will der Anwalt der Eltern diese Entscheidung überprüfen lassen.

Von Frank Behling