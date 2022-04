Kiel

In erster Linie geht es ab Montag, 25. April, um Schuld. War es fahrlässig, dass ein 61-Jähriger am 3. August 2020 beim Rückwärtssetzen seines Lastwagens gegen einen Fahnenmast stößt, dieser umstürzt und eine 23-Jährige tötet? Die Kieler Staatsanwaltschaft sieht das so. Sie hat Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben, weil der Fahrer weder über die nötige Sondergenehmigung zum Befahren des Rathausplatzes verfügte, noch sich von seinem Beifahrer (73), der ab Montag ebenfalls als Angeklagter vor dem Kieler Amtsgericht steht, vorschriftsmäßig einweisen ließ.

Die juristische Aufarbeitung dieses tragischen Unglücks ist das eine, sie soll am 11. Mai mit der Urteilsverkündung abgeschlossen sein. Das andere ist die Frage, wie verhindert werden kann, dass ein Fahnenmast in Zukunft erneut zum tödlichen Geschoss wird. Denn: Wie ein Gutachten belegte, wies der umgestürzte Mast, der gerade einmal fünf Jahre alt war, einen Materialfehler auf. Ein intakter Mast, so die Schlussfolgerung des Gutachtens, wäre wohl durch einen solch schwachen Stoß – der Lkw fuhr Schritttempo – nicht umgeknickt.

167 fest installierte Fahnenmasten in Kiel

Wie wichtig die Sicherheit der Maste ist, zeigt allein deren große Zahl: Insgesamt stehen 167 fest installierte Fahnenmaste im Stadtgebiet, davon 38 aus Aluminium und 129 aus Fieberglas. Sie befinden sich neben dem Rathausplatz auch am Bahnhof, in der Kaistraße, am Willy-Brandt-Ufer, in Schilksee, am Bootshafen und am Westring. Hinzu kommen noch rund 160 Maste, die zur Kieler Woche oder zu größeren Veranstaltungen aufgestellt werden.

Die Stadt ist für deren Standfestigkeit verantwortlich. Deshalb reagierte die Verwaltung nach Vorliegen des Gutachtens im September 2020 prompt: Sie ließ alle Fahnenmaste aus Aluminium außerplanmäßig mittels Ultraschall prüfen und fünf gleicher Baureihe auf dem Rathausplatz entfernen. Heute, teilt die Stadt mit, sei man wieder im „normalen Prüf-Rhythmus“.

Stadt Kiel prüft jeden Fahnenmast alle sechs Monate

Alle sechs Monate und vor jeder Beflaggung werden demnach die Maste einer Sichtprüfung unterzogen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt kontrollieren dabei den Bodenanker, die Oxidation bei Alumasten und den Allgemeinzustand der insgesamt 129 Masten aus Fieberglas. Ein Unternehmen aus Beckingen im Saarland übernimmt zudem alle fünf Jahre die Prüfung der Alumaste mit Ultraschall.

Besteht ein Mast diese Prüfung nicht, wird er ausgetauscht – Kostenpunkt: 5000 Euro pro Mast. Allerdings erklärt eine Sprecherin der Stadt: „Zwei Fahnenmasten sind noch aus dem Jahr 1971/72, sie wurden damals zu den Olympischen Spielen angeschafft. Alle anderen wurden nach und nach ausgetauscht. Aluminiummasten altern kaum.“

Ob die Stadt gegen den Hersteller des umgestürzten Fahnenmast juristisch vorgehen wird, wollte die Sprecherin wegen des laufenden Verfahrens nicht beantworten. Ebenso wenig wie die Frage, ob die Stadt ihre Maste mittlerweile von einem anderen Hersteller bezieht.