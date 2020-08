Es war ein Anlass zum Feiern in Kiel und endete in einem Unglück: Eine 23-jährige Frau ist auf dem Rathausplatz und unmittelbar vor den Augen von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gestorben – erschlagen von einem Fahnenmast, den ein Lkw-Fahrer beim Rangieren umgefahren hatte.

Tödliches Unglück in Kiel: OB Ulf Kämpfer war Zeuge

Von Niklas Wieczorek