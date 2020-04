Abschied von Mister Friseur aus Kiel

Kiel

Mehr als 60 Salons im Norden tragen seinen Namen. Wolf-Dieter Klinck übernahm das Familienunternehmen in der Nachkriegszeit von seinen Eltern Magda und Wilhelm – und nutzte vor allem die 60er- und 70er-Jahre als goldene Jahrzehnte des Friseur-Handwerks. Unter ihm expandierte Klinck, dessen erster Standort 1928 das Stinkviertel in Kiel gewesen war, immer weiter. An die 100 Filialen mit insgesamt mehr als 1000 Mitarbeitern in sieben Bundesländern entstanden.

Jetzt ist Klinck nach kurzer Krankheit mit 88 Jahren friedlich eingeschlafen. "Zeit deines Lebens hast du das Erbe deiner Eltern, Magda und Willi, tatkräftig, ideenreich und mit außerordentlicher Zielstrebigkeit ausgebaut", schreibt seine Familie in der Traueranzeige in den Kieler Nachrichten.

Klinck expandierte mit dem Familienunternehmen

"Er hat sehr viel Gutes für das Friseur-Handwerk in Schleswig-Holstein bewirkt", sagt Hartmut Klotz, Obermeister der Friseurinnung Kiel. Vor allem habe sich Klinck extrem für die Jugend eingesetzt, ein jährliches Lehrlings-Preisfrisieren ins Leben gerufen. "Er stand auch immer für seine Familienmitglieder ein." Seine Mitarbeiter seien für Klinck ebenfalls wie Familienmitglieder gewesen, so Klotz. Auch in der Innung hätten sie immer gemeinsam in die selbe Richtung geblickt: "Klinck hat das Wohl für die Branche gewollt."

" Wolf-Dieter Klinck hat die Friseurbranche sein Leben lang geprägt", heißt es vom Unternehmen und der Friseurfachschule Dieter Klinck. "Der Kontakt zu Mitarbeitern und Kunden, aber auch Friseur-Kollegen war sein Leben. In seiner Zeit als Friseurmeister war ihm immer die Ausbildung der Friseure wichtig, sowohl in seiner eigenen Firma als auch als Fachtrainer auf nationaler und internationaler Ebene."

Die Immobilien-Gesellschaft und die Hausverwaltung Klinck verabschieden sich ebenfalls mit warmen Worten: "Für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte er als Firmenbesitzer stets ein offenes Ohr und hat sich weit über das Normale hinaus für deren Interessen, sei es beruflich oder privat, eingesetzt."

Über die klassischen Klinck-Salons hinaus entstanden im Unternehmen zahlreiche Untermarken wie Cut & Cash, F.B.I., Top Hair oder Will's Barber-Shop. Klinck war Zeit seines Lebens engagiert und in Kiel öffentlich sichtbar. 2017 übergab Wolf-Dieter Klinck das Kernunternehmen mit seiner Frau an die Töchter Monika und Susanne Klinck.

"Wir sind richtige Friseurkinder. Wir konnten noch nicht mal laufen, da haben wir diese Welt schon eingeatmet", hatte Monika Klinck sich zum 90. Geburtstag des Unternehmens im "Kieler Express" erinnert. Ende 2018 dann der Schreck: Friseur Klinck musste Insolvenz anmelden. Etliche Salons schlossen. Rund ein Jahr später hieß es: Die Kette ist erfolgreich saniert.

Wolf-Dieter Klinck hinterlässt nicht nur Spuren im Unternehmen und bei dessen Mitarbeitern, die beispielsweise eine eigene Klinck-Rente abschließen können. Er war auch in der Kieler Stadtgesellschaft vertreten und geschätzt. So bekundeten in den Kieler Nachrichten auch die Bürgerstiftung Kiel oder Handball-Funktionär und (Versicherungs-)Unternehmer Uwe Schwenker ihr Beileid. Sie nehmen Abschied von Mister Friseur aus Kiel.

