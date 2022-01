Kiel

Der Angriff kam mit Ankündigung: Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr meldete sich ein Mann über den Notruf 110 bei der Polizei und sprach davon, mit einem Beil einen Supermarkt in Kiel-Wellsee zu überfallen. In dem Geschäft konnte die herbeigeeilte Polizei den mit einem Tomahawk bewaffneten 49-Jährigen überwältigen. Verletzt wurde niemand.

Zivilbeamten überprüften mehrere Supermärkte in Kiel

Da nach dem Anruf bei der Leitstelle zunächst unklar war, um welchen Supermarkt es sich handelt, überprüften diverse Einsatzkräfte die umliegenden Märkte in Kiel-Wellsee. In einem Supermarkt in der Segeberger Landstraße befragte ein 37-jähriger Beamter der Zivilstreife zunächst eine Mitarbeiterin im Kassenbereich nach eventuellen Auffälligkeiten.

In diesem Moment beleidigte ein Mann mit einer Wodkaflasche in der Hand den Polizeibeamten. Der Mann zog unvermittelt seinen Pullover hoch, sodass ein beilartiger Gegenstand im Hosenbund zu sehen war.

Der 49-Jährige ergriff den Tomahawk und näherte sich dem Zivilbeamten, der sich als Polizist zu erkennen gab und die Person aufforderte, den Gegenstand fallen zu lassen. Das Geschehen verlagerte sich vor den Eingangsbereich des Supermarktes. Beide eingesetzten Beamten zogen ihre Schusswaffen. Erst nach mehrfacher Aufforderung ließ der 49-Jährige den Tomahawk fallen und er konnte vorläufig festgenommen werden.

Der Mann wurde für weitere Maßnahmen auf eine Dienststelle gebracht. Während der Fahrt beleidigte und bedrohte er die Beamten. Auf dem 4. Revier entnahm auf richterliche Anordnung ein Arzt eine Blutprobe. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Aufgrund des Verhaltens des Mannes sowie dessen Aussagen zogen die Beamten einen Amtsarzt hinzu. Dieser entschied, den Mann in einer Fachklinik unterzubringen.