In der Suche nach den Tätern, die vor fast zwei Wochen einen Geldautomaten und den halben Eingangsbereich in der Commerzbank am Arndtplatz in Kiel gesprengt haben, blieben die Ermittlungen bisher ergebnislos. Alles deutet auf Profis hin, die unerkannt mit der Beute getürmt sind.