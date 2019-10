Technik-AG hat alles im Griff

Kiel

Es sind eine ganze Reihe von Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten, für die der Einsatz der Arbeitsgemeinschaft „Light & Sound“ gefragt ist: Einschulungs- und Abschlussfeiern in der Turnhalle, Lauftag, Volleyball- und Fußballturniere auf dem Sportplatz sowie Kunst- und Kulturtage des Stadtteils in der Schulmensa. Die Technikgruppe unterstützt außerdem mitunter die Grundschule nebenan bei ihrer Einschulungsfeier. „Die Schüler brauchen in der Regel einen Tag für den Aufbau und einen halben für den Abbau“, erklärt Lehrer Gerald Kühn, der die Gruppe betreut. „Sie bekommen, wenn möglich, unterrichtsfrei, müssen aber den Stoff nachholen, und legen am Nachmittag und Abend eine Extra-Schicht ein.“ Die Schule verfügt unter anderem über zwei Lichtpulte und ein digitales Tonpult, zwölf Handmikrofone und acht Headsets. „Headsets sind störanfälliger“, sagt der 13-jährige Lucas. Die Schüler geben den Mitwirkenden auf der Bühne Tipps, wie sie das Mikro richtig halten: „Nicht zu weit entfernt und nicht wie eine Eiswaffel, sonst können die Tontechniker keinen Einfluss mehr auf den Klang nehmen“, erläutert der 16-jährige Julian.

Lernen von Profis

Wie Mikrofone, Verstärker und Mischpulte funktionieren, lernt das Team in Theorie und Praxis von Profis. Auch von der letzten eintägigen Fortbildung bei der Melsdorfer Firma „Contzept – Veranstaltungstechnik“ hat die Gruppe vor Kurzem profitiert. „Wir haben zum Beispiel erfahren, dass es immer sinnvoll ist, einen Low Cut zu machen, das heißt, tiefe Frequenzen der Sprache rauszuschneiden“, erzählt Felix aus der Klasse 10a. „Auf diese Weise klingen die Stimmen angenehmer.“

Fit am Computer

Alle acht Jungen sind fit am Computer. Und Julian hat zu Hause selbst sowohl ein Mischpult als auch Lichttechnik. Er nutzt beides bei Partys von Freunden oder Silvesterfeiern. „Ein Kumpel von mir ist DJ und mein Opa hat eine Band“, erzählt der Zehntklässler. Ihm macht die Arbeit im Team der Schule viel Spaß. „Manchmal drehen wir die Anlage ein bisschen auf“, gesteht er und lacht. Freistunden verbringen die Schüler des Öfteren im Technikraum. „Dann durchmessen wir zum Beispiel mit einem Tester Kabel“, berichtet Julian. Ab und zu gibt es kleine Pannen. „Wenn ein Kabel kaputt ist, kann es passieren, dass eine Lautsprecherbox leiser ist oder nicht funktioniert“, sagt Julian. Felix erklärt: „Ein Rauschen oder Brummen entsteht möglicherweise dadurch, dass bestimmte Kabel nebeneinander verlaufen und sich Störfrequenzen einstellen.“ Doch solche Probleme ließen sich lösen.

Nächster Einsatz ist der Weihnachtsbasar

Es gibt noch andere Umstände, die den Puls der Schüler erhöhen: „Eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung haben wir einmal erfahren, dass noch zusätzlich ein Schlagzeug, E-Gitarren und weitere Mikros aufgebaut und angeschlossen werden sollten“, erzählt Felix. Aber bislang hat die AG jede schwierige Situation gemeistert. Ihr nächster Einsatz ist der Weihnachtsbasar der Schule. „Und die nächste Fortbildung mit dem Schwerpunkt Lichttechnik ist für Februar vorgesehen“, sagt Kühn.

