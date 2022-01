Sie ist das, was man eine Karrierefrau nennt: Als erster weiblicher Finanzvorstand eines DAX-Unternehmens sorgte Simone Menne einst für Schlagzeilen. Seit drei Jahren lebt die gebürtige Kielerin nun wieder in ihrer Heimatstadt. Ein Gespräch über Kiels Potenzial, die Kunst und Bodenständigkeit.

Von Kristiane Backheuer