Beim Ersten Kieler Ruder-Clubs (EKRC) sitzt der Schrecken tief. Insgesamt fünf Vereinsmitglieder haben die Nacht in Krankenhäusern verbracht. Drei Ruderer sind bei dem Tornado sehr schwer verletzt worden. Doch verhindern lassen hätte sich das Unglück offenbar nicht.

Wie der Tornado in Kiel die Ruderer erfasste

Von Frank Behling