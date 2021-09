Mehrere Verletzte, abgedeckte Dächer, schockierte Menschen: Eine gewaltige Windhose ist am Mittwochabend durch Kiel gerast. Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz. Am Tag danach laufen die Aufräumarbeiten. Alle Informationen zum Tornado in Kiel bündeln wir im Liveblog.