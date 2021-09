Kiel

Mit mehr als 118 Stundenkilometern und Bodenkontakt bahnte sich am Mittwochabend ein Tornado seinen Weg von Meimersdorf über die Elisabeth- und Werftstraße in Gaarden, die Förde bis zur Kiellinie. Wie selten ein solches Wetterereignis an Land ist, bestätigt der Meteorologe Sebastian Wache von Wetterwelt auf KN-Nachfrage: „Das hat Seltenheitswert, der letzte Tornado im Kieler Stadtgebiet war in den 70er-Jahren. Damals fegte der durch die Innenstadt.“

Genauer gesagt: im Mai 1973. Ein Mensch stirbt damals, mehr als 100 werden verletzt. Der Sturm richtet Schäden von etwa 15 Millionen Euro an, betroffen sind auch der Kieler Hauptbahnhof und das Werftgelände von HDW. Schon bevor das Unwetter Kiel erreicht, zerstört es mehrere Bauernhöfe und knickt Hochspannungsmasten.

In Schleswig-Holstein insgesamt sei an Land zuletzt im Juni 2017 ein Tornado registriert worden - damals in der Gemeinde Oststeinbek im Kreis Stormarn.

Anders als Windhosen oder Tornados kommen Wasserhosen, das Pendant auf dem Wasser, im Spätsommer/Herbst häufiger vor. Zuletzt gab es einen Tornado im August über der Kieler Förde. Dieser war für rund zehn Minuten zu sehen. Schäden richtete er allerdings keine an.

Tornado in Kiel: Ein Schneesturm in Island war der Auslöser

Das Wetterphänomen in Kiel geht auf einen Schneesturm in Island zurück, erklärt Meteorologe Sebastian Wache vom Kieler Unternehmen Wetterwelt: Die Vorläufer des Tiefdruckgebiets, das von Island über den Atlantik und Großbritannien nach Deutschland zieht, treffen demnach auf wärmere Luftmassen in Kiel.

Die aufsteigende, warme Luft produziert Wolken- und Schauerbildung, hinzu kommen starke Winde aus unterschiedlichen Richtungen. Diese Mischung reicht aus, um eine sogenannte Trombe, sprich Windhose oder Tornado, zu bilden. „Der Wasserdampf ist hierbei der Energieträger“, sagt Wache.

An Land ist die Bodenreibung stark, die Windhose löst sich dann schnell, manchmal binnen von Sekunden, auf. Auf dem Wasser hält ein Tornado länger durch, sagt Wache. Für die kommende Nacht gibt er Entwarnung, ein weiteres Ereignis dieser Art für die nächsten Stunden halte er für unwahrscheinlich: „Die Gefahr ist sehr gering. Der Wind frischt auf, Tornados benötigen allerdings ruhigere Umstände.“

Meteorologe Sebastian Wache: Windhosen lassen sich nicht vorhersagen

Eine Windhose oder ein Tornado lassen sich übrigens nicht vorhersagen. Selbst dann nicht, wenn das Gebiet, in dem die Parameter einen Tornado begünstigen, bekannt ist. „Das ist so, als würde man versuchen vorherzusagen, wo die erste Wasserblase in einem Kochtopf aufsteigt“, erklärt Wache.