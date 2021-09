Kiel

Umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer und sieben Verletzte – eine Windhose fegte am Mittwoch quer über die Landeshauptstadt Kiel, richtete schwere Schäden an und brachte an der Kiellinie Menschen in Lebensgefahr.

Das Wetterphänomen wurde gegen 18 Uhr zunächst im Süden Kiels bemerkt. Der Wirbelsturm baute sich dort gewaltig auf, zog über die Stadt bis zur Kiel Förde und sackte erst über dem Wasser in sich zusammen. Auf ihrem Weg zerstörte die Windhose in Meimersdorf ganze Dächer, riss in Gaarden Ziegel herunter und knickte Bäume um.

Windhose über der Kieler Förde verletzte Ruderer

Von den heftigen Winden überrascht wurden Ruderer an der Kiellinie. Nach Augenzeugenberichten waren sie dabei, ein Boot aus dem Wasser zu holen, als der Wirbelsturm sie erwischte. Ein Achter sei emporgeschleudert worden und zerbrach.

Die Sportler wurden von der Wucht ins Wasser gerissen. „Sie sind vollständig durcheinander gewirbelt worden und dabei sind auch Leute ins Wasser gefallen“, so die Feuerwehr Kiel. Einige hätten umherfliegende Gegenstände an den Kopf bekommen.

„Bei unserem Eintreffen waren alle Personen bereits aus dem Wasser gerettet und konnten vom Rettungsdienst sofort versorgt werden“, erklärte Markus Brandau, stellvertretender Leiter der Kieler Berufsfeuerwehr.

„Drei Personen sind schwer verletzt worden“, so Brandau. Hinzu kommen vier Menschen mit leichteren Verletzungen. Die Feuerwehr Kiel, die mit bis zu 50 Rettungskräften, sechs Rettungswagen und mehreren Notärzten vor Ort war, sperrte die Unglücksstelle weiträumig ab.

Auch die Wasserschutzpolizei und die Werksfeuerwehr von Thyssenkrupp Marine Systems leisteten Hilfe.

Windhose kam ohne Vorwarnung: Es gab keine Tornado-Warnung für Kiel

Laut Brandau traf der Tornado die Kieler völlig unvorbereitet. „Eine konkrete Warnung gab es nicht. Die Nachbarkreise konnten uns auch keine Meldungen über eine Windhose geben“, sagte der Feuerwehrmann.

Eine Windhose lasse sich nicht vorhersagen, erklärte der Meteorologe Sebastian Wache von Wetterwelt. „Das ist so, als würde man versuchen vorherzusagen, wo die erste Wasserblase in einem Kochtopf aufsteigt.“

Nach den Worten des Experten ist ein solches Wetterereignis an Land extrem selten. „Der letzte Tornado im Kieler Stadtgebiet war in den 70er-Jahren. Damals fegte er durch die Innenstadt.“ Auf dem Wasser wurden erst vor wenigen Wochen auf der Förde in Richtung Dänemark sogenannte Wasserhosen beobachtet.

Mitte August hatte ein Tornado schwere Schäden in Ostfriesland angerichtet. Weggerissene Hausgiebel, umgestürzte Fahrzeuge und zahllose Trümmerteile von Dächern und Zäunen zeugten davon, mit welcher Gewalt der Tornado über die Gemeinde Großheide gezogen war. Verletzt wurde laut Feuerwehr damals niemand.

Von Frank Behling Steffen Müller