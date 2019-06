Kiel

Zaccharya lauscht mit seinen Freunden aus der Kita Haus 11 aus dem Anscharpark aufmerksam, was Thorsten Goele erzählt. Der Sechsjährige sitzt neben ihm am Tisch, hat das Bild eines Brandes vor sich liegen und soll anhand dessen, was er sieht, die Feuerwehr unter 112 alarmieren. Er gibt an, wie er heißt, wo er wohnt, wie viele Personen anwesend sind und was passiert ist. Zaccharya verhält sich wie ein Profi. Denn er weiß jetzt, was am allerwichtigsten ist: Ruhig bleiben, antworten und nicht den Hörer vorschnell auflegen. Dann haben die Mitarbeiter der Feuerwehr auch die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und viele Informationen über den Notfall zu bekommen. „Erwachsene sind viel aufgeregter und legen schnell den Hörer auf“, sagt Goele.

Brandschutzerziehung: Früher in den Kitas, heute auf der Wache

„Vor 20 Jahren sind wir noch in die Kitas gefahren und haben dort Brandschutzerziehung gemacht“, berichtet der 39-Jährige, der selbst zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren hat. Heute sei das anders: Die Kinder kommen direkt in die Feuerwehr, bei Goele sind es rund 600 Kinder aus Kitas und Schulen im Jahr. Das sei vor Ort natürlich viel spannender, „weil sie hier die Einsatzwagen, die Gerätschaften und alles sehen können.“ Ihm beiseite steht Hauptfeuerwehrmann Gero Fuchs, der seinen dicken Schutzanzug samt schwerem Gerät dabei hat. Beim Anziehen helfen ihm die Kinder.

„Wir möchten den Kindern damit zeigen, dass wir weder Helden noch Götter sind – und dass man vor uns auch keine Angst haben muss, wenn unsere Geräte wie Darth Vader Zischlaute von sich geben“, so Goele. Aber bei all seinen Brandschutzerziehungsstunden hat er bereits feststellen können: „Durch die vielen Bücher und Fernsehserien, die es mittlerweile gibt, wissen die unheimlich gut Bescheid.“ Und die Sechsjährigen trauen sich auch schon zu, die Übung mit dem Anruf bei der Feuerwehr zu machen. Die Vierjährigen seien eher zurückhaltend. „Die kommen in ein bis zwei Jahren wieder und wissen dann schon, was auf sie zukommt.“

18 Feuerwehrleute sind in Kiel Brandschutzerzieher

Zehn Freiwillige Feuerwehren gibt es in Kiel und 18 Kameraden, die in Sachen Brandschutz erziehen und aufklären. Bis zu einer Stunde dauert die Aufklärung. „Die Feuerwehr hat ein sehr hohes Ansehen und gutes Image“, hat der festgestellt. Und viele Kinder erkennen ihn auf der Straße wieder. „Brandschutzerzieher sind bei ihnen bekannter als der Wehrführer.“ Stolz mache ihn das schon, wenn die Kinder ihn erkennen und noch viel wissen, von dem, was er ihnen erzählt hat. Dafür nimmt er sich auch gerne mal einen Tag Urlaub von seiner Arbeit als Maschinenbauingenieur.

Ganz neu im Einsatz ist das Modell eines Hauses, an dem gezeigt werden kann, wie schnell sich Rauch ausbreiten kann. „Denn der Qualm ist das Schlimmste. Deswegen sagen wir den Kindern auch, dass sie aus dem Raum kriechen und die Tür zuschließen sollen“, so Goele. Denn der Rauch steigt nach oben, und auf dem Boden kann man noch am besten erkennen, wo die Tür ist.

