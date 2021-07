Kiel

Der zweite Corona-Sommer trifft auch die Traditionsschiffe. Fast alle großen Hafenfeste sind ausgefallen. Außerdem sind viele Charterfahrten wegen hoher Auflagen nicht realisierbar. Die Folge: Viele Schiffe geraten finanziell in schwere See.

„Es können kaum Einnahmen für den Unterhalt und die neuen Sicherheitsauflagen erwirtschaftet werden“, sagt Erwin Weißmann, Vorsitzender des Fördervereins für das Kieler Salonmotorschiff „Stadt Kiel“.

Das 1934 bei Krupp Germania gebaute Schiff gehört neben der Hansekogge, dem Tonnenleger „Bussard“ und der „Thor Heyerdahl“ zu den prominentesten Kieler Traditionsschiffen.

Werftrechnung noch offen

„Wir haben noch eine Rechnung über 86.000 Euro für die letzte Werftzeit im Frühjahr offen“, sagt Weißmann. Mit der Lürssen Werft habe man zwar „ein sehr kulantes Unternehmen“, dass dem Verein etwas Zeit gegeben habe. „Wir müssen aber jetzt bald irgendwie Einnahmen erzielen, um die Rechnung zu begleichen“, so der Vorsitzende.

Zwar habe man inzwischen wieder einige Fahrten machen können, doch fehlen die Einnahmen aus den großen Events wie Kieler Woche oder Hanse Sail. Da der Verein mit seinen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern viel am Schiff mache, sehe es nicht ganz so düster aus.

Auch die Unterstützung durch die Stadt bei der Streichung der Liegegelder helfe, so Weißmann. Aber für die großen Ausgaben brauche man bald wieder Einnahmen. „Wir müssen fahren. Nur dann können wir auch Geld einnehmen und die Rechnungen bezahlen“, so der Vorsitzende.

Ein positives Signal gibt es aus Berlin. Vor dem Hintergrund der Pandemie lockert das Bundesverkehrsministerium die Frist für das Anpassen der Schiffe an die 2018 neu gefassten Sicherheitsvorschriften.

Dem Erlass des Ministeriums nach kann die Berufsgenossenschaft die Dienststelle Schiffsicherheit der Berufsgenossenschaft Verkehr diejenigen Sicherheitszeugnisse noch einmal verlängern, bei denen Umsetzungsfristen für die 2018 eingeführten Sicherheitsvorschriften 2021 und 2022 ablaufen.

„Wir setzen uns dafür ein, dass die Traditionsschifffahrt in Deutschland erhalten bleibt. Da die Betreiber der Traditionsschiffe in der Regel keine Verantwortung für die verspätete Umsetzung trifft, erlauben wir eine Fristverlängerung für die Einhaltung der aus Sicherheitsgründen notwendigen Auflagen“, sagt Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Die 2018 eingeführte Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe regelt die Vorgaben für die bauliche Beschaffenheit, den Brandschutz und die Ausrüstung mit Rettungsmitteln der rund 120 deutschen Traditionsschiffe. Grundlage sind die Sicherheitsempfehlungen der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU).

Fördermittel nur schwer zu beantragen

Dadurch können historische Schiffe in Zukunft ihre Einstufung als „Traditionsschiff“ behalten und gleichzeitig die erforderlichen Sicherheitsstandards für Passagiere und Besatzung bieten. „Die Verlängerung der Fristen hilft vielen Betreibern. Die Umbauten kosten immerhin viel Geld, das erst verdient werden muss“, sagt Nikolaus Kern von der Gesellschaft für historische Wasserfahrzeuge (GSHW). Anders als früher gibt es Lob fürs Ministerium. „Der Erlass ist in Abstimmung mit uns entstanden“, so Kern.

Die vom Ministerium in Aussicht gestellten Fördermittel für die erforderlichen Umbauten werden ebenfalls begrüßt. Kritik gibt es aber für die Wege der Beantragung. „Es gibt erst Fördermittel für ein Schiff, wenn die Kasse leer ist. Das ist natürlich nicht sinnvoll, da jeder Eigner ja laufende Kosten decken muss. Wenn man erst wartet, bis kein Geld mehr da ist, wird es unter Umständen richtig eng“, so Kern.

Auch bei der „Stadt Kiel“ sieht man die Hürden für die Fördermittel als zu hoch. „Wenn die Kasse für den Antrag erst leer sein muss, bringt uns das in große Schwierigkeiten“, so Weißmann. Die Kieler Traditionsschiffe sind jedoch bereits auf einem guten Weg.

Hoffen auf die Kieler Woche 2021

Die „Stadt Kiel“ hat die Werftzeit bei der Lürssen Werft in Schacht-Audorf im Februar und März absolviert. Der Tonnenleger „Bussard“ ist gerade bei der Werft Gebrüder Friedrich auf dem Slip zur Besichtigung.

Der Segler „Zuversicht“ liegt nebenan bei der Rathje Werft zur großen Sanierung. Die „Thor Heyerdahl“, das Flaggschiff der Kieler Traditionssegler, ist nach der Überholung bei der Werft TKMS wieder im Ausbildungsbetrieb und bereitet sich auf die Kieler Woche vor. Und auch die „Hansekogge“ hat die ersten Fahrten hinter sich. Aber auch die Kogge leidet.

Die Hoffnungen der Traditionsschiffe ruhen jetzt auf der Kieler Woche 2021. „Die Kieler Woche ist für uns sehr wichtig“, sagt auch Weißmann von der „Stadt Kiel“. Der Verein hofft da auf möglichst viele Charterfahrten. Höhepunkt ist die Windjammerparade am 11. September. Die nächste Hürde für die „Stadt Kiel“ ist aber der 4. August.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann muss die „Stadt Kiel“ bei einer Besichtigung durch die Berufsgenossenschaft Verkehr auf einer Fahrt auch eine Evakuierungsübung mit rund 100 Passagieren absolvieren. „Das wird auch eine Herausforderung. Wir schauen gerade, ob wir dafür Freiwillige finden“, so Weißmann.