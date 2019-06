Um neue Trauerforschung geht es in einem kostenlosen Vortrag von Klaus Onnasch am Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr, in den neuen Räumen der Firma Flenker in Kiel, Falkstr. 11. Der Kammermusiker Jürgen Stieghorst (Querflöte) wird diesen Abend mitgestalten. Um Anmeldung (Tel. 0431/593310) wird gebeten.

Zu einem kostenlosen Rundgang zum Thema „Bestattungsformen gestern und heute“ über den Parkfriedhof Eichhof lädt Trauerbegleiterin Rita Becker am Donnerstag, 13. Juni, 15.30 Uhr, ein. Treffpunkt ist der Vorplatz am Büro, Eichhofstraße 56.

Der „Kieler Arbeitskreis Trauerbegleitung“ ist über die Hospiz-Initiative, Tel. 0431/2203350, zu erreichen. Weitere Informationen unter: www.trauerlandschaft-kiel.de