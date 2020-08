Kiel

Die Versammlung der 50 neuen Auszubildenden in der Stadtverwaltung Kiel ist am Dienstagmorgen im Ratssaal zur Trauerfeier geworden. Bürgermeisterin Renate Treutel hielt die Ansprache. Danach hatten die jungen Leute Raum für Gespräche zur Trauerverarbeitung.

Am Vortag war eine 23 Jahre alte Mitauszubildende an ihrem ersten Arbeitstag von einem umstürzenden Fahnenmast auf dem Rathausplatz erschlagen worden. Zuvor war ein Lkw beim Rangieren rückwärts gegen den Mast gefahren. Die Polizei ermittelt und geht den widersprüchlichen Aussagen nach.

Blumen vor dem Rathaus Kiel erinnern an das Unglück

An der Unglücksstelle vor dem Kieler Rathaus wächst am Dienstag eine kleine Gedenkstätte. Kollegen und Bürger halten inne und legen Blumen nieder.

Was zunächst als Dienstversammlung der Auszubildenden geplant ist, wird im Raatsaal zu einer Gedenkfeier für die 23-Jährige. Bürgermeisterin Renate Treutel beschwört den Zusammenhalt der ganzen Verwaltung in schwerer Stunde. Dazu zählten selbstverständlich auch jene, die ihre Ausbildung gerade erst begonnen haben.

Bewegende Worte im Kondolenzbuch

Zwei große Blumensträuße säumen das Rednerpult. Rechts davon liegt das Kondolenzbuch. Als Erster trägt sich Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ein: "Es gibt Geschehnisse, die sind im wahrsten Sinne des Wortes ,unfassbar'. Dazu gehört der tragische Tod unserer Auszubildenden an ihrem ersten Ausbildungstag."

Der Verwaltungschef, der selbst Augenzeuge des Unglücks gewesen ist, schreibt weiter: "Wir sind zutiefst erschüttert. Es gibt keine Worte für das Entsetzen über dieses Unglück. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen."

Es habe "eine schöne und erfolgreiche Zeit" für die Auszubildende werden sollen, formuliert Bürgermeisterin Renate Treutel. Die 23-Jährige "wollte beruflich etwas Neues wagen und wir haben uns auf die Ausbildungszeit mit ihr gefreut und hätten ihr so gerne eine Perspektive gegeben".

Treutel schreibt, sie sei fassungslos, dass so ein tragischer Unfall die Kollegin "mitten aus ihrem jungen Leben, aus ihren Plänen, aus ihrem Familien- und Freundeskreis reißt". Es sei "schmerzvoll, sie unter solch schrecklichen Umständen zu verlieren".

Treutel schließt mit den Worten: "Wir trauern mit ihrer Familie, ihren Angehörigen und Freunden. Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten."

Auch Mitauszubildende äußern ihre Trauer

Auch Mitglieder der Ausbildungsvertretung und des Personalrats tragen sich ins Kondolenzbuch ein. Und einige Mitauszubildende finden Worte. "Wir haben Dich gesehen, aber leider nicht kennengelernt", schreibt eine. Eine andere formuliert: "Ich hätte Dir eine gute Ausbildung gewünscht."

Am Montag hatten Mitarbeiter im Rathaus bereits von betretener Stimmung, Schock und Ausnahmezustand gesprochen. Am Dienstag ist die Stimmung auf den Fluren des Rathauses immer noch gedrückt. Es gibt viel Redebedürfnis, einige Mitarbeiter wollen so den Schock verarbeiten. Gerade, dass der Unfallort unmittelbar vor dem Gebäude liegt, verstärkt die Betroffenheit noch einmal immens.

Anteilnahme aus Neumünster und Plön

Dass das Unglück auch Solidarität in anderen Städten auslöst, beweisen die Verwaltungen in Neumünster und Plön. In Plön setzt das Rathaus die Flaggen ebenfalls auf halbmast. Aus Anteilnahme sagt die Stadt Neumünster die für Mittwoch geplante öffentliche Vorstellung der eigenen Auszubildenden ab.

"Die Städte, Kreise und Gemeinden sind eine solidarische kommunale Familie. Das Unglück in Kiel erschüttert uns alle zutiefst. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen und den Auszubildenden der Landeshauptstadt Kiel", sagt Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras.

Von Michael Kluth und Niklas Wieczorek

