Unrühmlicher Auftritt für vier Polizisten in Kiel: In der Nacht zu vergangenem Sonnabend waren die Männer in eine Schlägerei im Grasweg unweit der Disko Traum GmbH verwickelt, bestätigte die Polizei KN-online-Informationen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, ein Beamter klagte über Schmerzen.