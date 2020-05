Traurige Gottesdienste in Kiel

Kiel

Grund sind Auflagen des Landes Schleswig-Holstein. Die Landesregierung hat die Teilnahme an Gottesdiensten auf einen Besucher pro zehn Quadratmeter beschränkt. Die Regelungen sehen zudem einen Mindestabstand von 1,5 bis zwei Metern, den Verzicht auf Körperkontakt und Gemeindegesang sowie die dringende Empfehlung vor, zumindest beim Kommen und Gehen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Nach diesen Rahmenbedingungen hat jede Kirchengemeinde ein eigenes Infektionsschutzkonzept erarbeitet. Viele registrieren die Kontaktdaten der Besucher, manche kleben Zwei-Meter-Abstände ab, viele markieren Plätze in den Kirchenbänken.

Schutzmasken bleiben eine Empfehlung

In allen Kieler Gemeinden bleibt es bei der bloßen Empfehlung, Schutzmasken zu tragen – anders als etwa in Neumünster, wo eine strenge Maskenpflicht für die gesamte Dauer der Gottesdienste herrscht.

Eine quasi natürliche Lösung gibt es vor der Lutherkirche an der Schillerstraße: Dort ist das Pflaster in Zwei-Meter-Quadraten gemustert, die so den Abstand markieren. Die Kirche am Schrevenpark war schon seit dem 12. Januar wegen Renovierung geschlossen und öffnet nun wieder, allerdings begrenzt auf 30 Besucher. Der Gottesdienst mit Pastor Martin Gregor und höchstens 30 Teilnehmern beginnt um 9.30 Uhr.

Diese Kirchengemeinden feiern am Sonntag Gottesdienste

Um möglichst vielen Menschen den Besuch eines Gottesdienstes zu ermöglichen, predigt Pröpstin Almut Witt in der St. Nikolaikirche am Alten Markt um 10 Uhr und um 11.30 Uhr vor jeweils 50 Gläubigen. In der Ansgarkirche an der Holtenauer Straße freut man sich um 10 Uhr auf bis zu 40 Teilnehmer. Vergleichsweise viel Platz bietet auch die Dankeskirche in Holtenau, wo Pastor Jens Voß um 10 Uhr vor 45 Personen predigt.

In Heikendorf dürfen sich laut Landesverordnung nur zehn Menschen zu einem Gottesdienst treffen. Die Kirchengemeinde ermöglicht deshalb Andachten im Halb-Stundentakt, solange Besucher vor der Tür stehen.

Die Marienkirche in Schönkirchen öffnet um 9.30 Uhr zur Feier mit Pastor Martin Anderson und mit bis zu 30 Teilnehmern. Wenig Raum steht auch in Mönkeberg zur Verfügung, weshalb um 11 und 12 Uhr jeweils ein Gottesdienst mit jeweils höchstens 13 Menschen stattfindet.

Weitere Gottesdienste gibt es in der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Neumühlen-Dietrichsdorf um 11 Uhr und und 11.30 Uhr (25 Personen) sowie in der Andreaskirche in Wellingdorf um 10 Uhr (36 Personen).

In der Christuskirche Kronshagen finden um 9.30 Uhr 32 Menschen einen Platz. Pastor Thomas Lemke feiert in der Bauernhauskirche in Russee um 10 Uhr und um 10.45 Uhr mit jeweils 14 Besuchern.

Pröpstin Almut Witt spürt "Ernüchterung und Traurigkeit"

Pröpstin Witt macht keinen Hehl daraus, dass sie über die Einschränkungen traurig ist. Sie beugt der Erwartung vor, dass es „endlich wieder Gottesdienste“ wie vor Corona geben werde. Nein, es würden eher Gottesdienste „mit Ernüchterung und Traurigkeit“ werden.

„Das wird kein so entspanntes Miteinander sein, wie wir es gewohnt sind, sondern eine ziemlich angespannte Atmosphäre“, fürchtet die leitende Geistliche des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein. „Alle werden gucken, ob sie den entsprechenden Abstand einhalten und ob wir ja alles richtig machen.“

Der Verzicht auf Gesang schmerzt besonders

Besonders schmerzt die Kieler Pröpstin, dass Singen im Gottesdienst verboten sein wird: „Ausgerechnet am Sonntag Kantate, also an dem Tag, an dem das Singen zum Lobe Gottes im Vordergrund steht.“ Singen sei "eine essentielle Form des Lobes Gottes und für einen vollständigen Gottesdienst unverzichtbar". Das Verbot trifft die Pröpstin auch persönlich: „Ich singe so gern.“ Witt möchte in ihrer Predigt am Sonntag darauf eingehen, „wie man Gott loben kann, obwohl man durch ein Virus und gesetzliche Verordnungen ausgebremst wird“.

Freude über Öffnung, Verständnis für Vorsicht

Die Pröpstin äußert gleichwohl ihre Freude darüber, dass jetzt immerhin gut die Hälfte ihrer Kirchengemeinden den Schritt wagt und zu Gottesdiensten einlädt. Sie sieht darin eine Möglichkeit, „das Feiern unter einengenden Umständen auszuprobieren, auf dem Weg hin zur Normalität“.

Gleichzeitig äußert Witt Verständnis für die Kirchengemeinden, die an diesem Wochenende noch nicht mit dabei sind. „Sie haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, und ich kann gut verstehen, wenn es noch Dinge zu klären gibt und sie zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen.“

Die Pröpstin freut sich über weitere Lockerungen

Die leitende Geistliche freut sich allerdings über weitere Lockerungen, die die Landesregierung für die Zeit nach dem 18. Mai beschlossen hat. Dann sind bis zu 50 Teilnahmer in einem Gottesdienst statthaft. "Das hilft uns insbesondere in den kleinen Kirchen weiter", sagt Witt. Sie hofft, dass dann auch jene Gemeinden ihre Kirchen öffnen, die sich jetzt noch zurückhalten.

Gleichzeitig mahnt die Pröpstin weitere Lockerungen an. "In der Petruskirche im Stadtteil Wik haben vor Corona jeden Sonntag mehr als 200 Christinnen und Christen miteinander Gottesdienst gefeiert. Auch in St. Nikolai freuen wir uns regelmäßig an die 100 Besucher", zählt Witt auf. "Da kommen wir mit der 50-Personen-Regel bei Weitem noch nicht hin."

Gerade im Hinblick auf Christi Himmelfahrt am 21. Mai und auf das Pfingstfest 31. Mai und 1. Juni fordert die Pröpstin sehr deutlich: "An diesen Festtagen feiern viele Kirchengemeinden draußen im Freien Gottesdienst, oft tun sich dafür mit ihren Nachbarn zusammen. Da kann es nicht bei der starren 50-Personen-Regelung bleiben."

Propst Thomas Benner sieht "noch keine Normalität"

Für die Katholiken im Raum Kiel werden an diesem Sonntag in St. Nikolaus, St. Heinrich, St. Joseph, St. Brigitta und Liebfrauen Heilige Messen gefeiert. Die Teilnehmerzahl ist je nach Kirchengröße auf 25 bis 40 Menschen beschränkt. Sitzplätze und Laufwege in den Gotteshäusern sind gekennzeichnet.

"Eine Rückkehr zum Normalzustand kann es aufgrund der Auflagen noch nicht sein", sagt Propst Thomas Benner. Kiels oberster Katholik vertröstet die Gläubigen der Pfarrei im Übrigen auf die Zeit nach dem 18. Mai: "Die nächsten beiden Sonntage sollen uns helfen, mit der sehr eingeschränkten Feiergestalt Erfahrungen zu sammeln. Wir werden diese Erfahrungen sorgfälig analysieren und auf ihrer Grundlage weitere Entscheidungen vorbereiten."

