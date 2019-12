Am letzten Spieltag vor der Winterpause in der Frauenfußball-Oberliga kamen nur zwei Kieler Teams zum Zug. Der FC Kilia Kiel verlor sein Heimmatch gegen Ahrensburg 1:5, die KMTV-Frauen bleiben in der Erfolgsspur, siegten auswärts gegen den SV Neuenbrook Rethwisch deutlich mit 5:1.