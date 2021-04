Immer wieder kommt es in Kiel und der Umgebung zu Anrufen von Trickbetrügern, die ihren Opfer über das Telefon Geld oder Wertgegenstände abknüpfen wollen. Damit Seniorinnen und Senioren nicht auf diese Verbrecher hereinfallen, bietet die Polizei in der kommenden Woche eine Telefonberatung an.