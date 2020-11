Kiel

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, laufen nun weitere Verfahren wegen Trickdiebstahls und versuchtem Computerbetrugs. Der ältere Verdächtige sitzt nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel auf Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Aufgefallen war den beiden Beamten das polizeibekannte Duo am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Schulstraße an der Ecke zur Kieler Straße. Die Zivilbeamten verfolgten den 21- und den 31-Jährigen bis in die Elisabethstraße. Dort hätten beide Mundschutze angelegt und seien an einen Geldautomaten getreten.

Anzeige

Die Verdächtigen machten zunächst keine Angaben

Hier beschlossen die Polizisten demnach einzugreifen: Sie kontrollierten die beiden und fanden trotz Anwesenheit am Geldautomaten keine Bank- oder Kreditkarte. Weitere Angaben machten die Verdächtigen demnach nicht.

Die Beamten hätten dennoch zur vorläufigen Festnahme gegriffen und beide mit aufs 4. Revier genommen. Ihre Durchsuchung forderte vier Handys, von denen zwei als gestohlen gemeldet waren, sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich zutage.

Weitere Ermittlungen ergaben einerseits, dass in der kurzen Zeit am Geldautomaten laut Bank offenbar eine Karte eingezogen worden war – wegen zwei ungültiger Abhebeversuche. Die Beamten kontaktierten wiederum den Besitzer dieser Karte.

Kartenbesitzer erinnerte sich an Trickdiebstahl

Der schilderte laut Polizei, dass er am selben Tag in der Nähe eines Geschäfts in der Elisabethstraße angerempelt worden war und seither sein Portemonnaie mit einer Bargeldsumme im unteren dreistelligen Bereich vermisst. Er habe anschließend Anzeige erstattet.

Alle Hinweise führten demnach zusammen zu den beiden Verdächtigen. Gegen den 31-Jährigen war in der Vergangenheit bereits ein Verfahren wegen Computerbetrugs geführt worden. Er kam in die JVA. Gegen den 21-Jährigen fehlten weitere Haftgründe.